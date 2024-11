Restaurante Comunitário de Brazlândia amplia a oferta de refeições

Por Luiz Fellipe Alves*

A partir desta quinta-feira (14/11), o Restaurante Comunitário de Brazlândia vai ampliar a ofertas de refeições, passando a servir também o jantar a R$ 0,50 e a abrir todos os dias, incluindo domingos e feriados.

Com essa iniciativa, serão, ao todo, 11 restaurantes que oferecem as três principais refeições: café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50), os outros restaurantes que servem as três refeições são: Arniqueira, Itapoã, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia Expansão, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente /Pôr do Sol e Varjão.

A expectativa é servir uma média de 3.705 refeições diariamente no local. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) marcou solenidade para a quinta-feira (14/11), às 11h30, no salão do restaurante.



Segundo a secretária de Desenvolvimento Social substituta, Jackeline Canhedo, o objetivo é oferecer esse serviço nos outros restaurantes comunitários “O objetivo é que todas os 18 restaurantes comunitários do DF ofereçam café da manhã, almoço e jantar, ao custo total de R$ 2, funcionando todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. À medida que formos renovando os contratos antigos, vamos aumentando a capacidade de atendimento. As próximas unidades a serem ampliadas serão Gama, Santa Maria e no Riacho Fundo II”.

As refeições são servidas para toda a comunidade. Ao todo, de novembro de 2022 até 4 de novembro de 2024, foram servidas 1.418.589 refeições, sendo 24.697 para as pessoas em situação de rua.

Visando a facilidade do atendimento, o restaurante passará a aceitar, além de dinheiro e Pix, cartão de crédito ou débito e os cartões Prato Cheio e DF Social. A meta estipulada pelo restaurante de Brazlândia é oferecer mais de 1,3 milhões de refeições.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF)

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti