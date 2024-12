"Pandemia de saúde mental", diz Celina sobre ataques extremistas em Brasília

Ao CB.Poder, vice-governadora disse acreditar relacionou ameaças extremistas no DF com problemas de saúde mental - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), fez um balanço da gestão da capital federal no ano de 2024, durante participação no programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (31/12). Um dos pontos tocados por Celina foram as ameaças e ataques terroristas no DF, como o atentado em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro. Para a vice-governadora, os casos estão relacionados com problemas de saúde mental.

Às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg, Celina também fez um balanço positivo sobre o ano de 2024 para o GDF, além de comentar sobre os focos do governo para o ano que se inicia.

A vice-governadora reconheceu que a segurança pública é um tema que tem tomado cada vez mais tempo e atenção por parte do GDF. As recentes ameaças de ataques terroristas na capital fizeram com que fosse necessário um reforço policial para garantir a tranquilidade dos moradores durante o Réveillon.

Com os casos recentes, a vice celebrou a criação de uma divisão de combate ao extremismo, a Divisão de Operações Aéreas da PCDF, que ajudou a capturar um homem que se dirigia e Brasília e ameaçava cometer um atentado.

“Eu sempre falo que nós estamos no meio de uma pandemia de saúde mental. 30% dos atendimentos nas nossas UPAs foram ligados a isso, então é um desafio. Não havia absolutamente nada com o rapaz que disse que ia explodir Brasília ou com o outro que invadiu o Quartel do Comando Geral da PMDF. Eles estavam tendo um surto mesmo, então nós precisamos saber dividir o que é real do que é surto, até para a gente não superdimensionar algumas situações que são problemas de saúde mental”, aponta Celina.

Balanço do ano

Apesar das dificuldades, a vice-governadora fez um balanço positivo sobre 2024. Ela ressaltou a quantidade de projetos feitos pelo GDF em diversas áreas de atuação. “Foi muito trabalho, foram muitas ações e muitas entregas. Na área social, mais de 210 mil pessoas receberam o nosso DF sem Miséria. Nós já temos 11 dos nossos 18 restaurantes comunitários com as três refeições diárias, isso começou no nosso governo. O GDF realmente não para”, afirmou.

Celina ainda celebrou conquistas no número de profissionais aprovados em áreas como a saúde, a educação e a qualificação profissional. Ela ressaltou que o ensino público brasiliense viu a maior nomeação da história, com mais de 4 mil professores. Outro exemplo foi a saúde, ainda que ela ainda veja coisas para se melhorar.

“A saúde é um foco para 2025. É claro que a saúde pública precisa ter um planejamento estratégico, que já está em curso. Quando nós inaugurarmos os três novos hospitais, que nós já lançamos as ordens de serviço, e o hospital oncológico, nós vamos dar um upgrade na saúde gigante. Essa é a nossa prioridade: melhorarmos a saúde pública”, prometeu.

Confira entrevista completa

* Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori