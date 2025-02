Sobradinho ganha painel de saúde para melhora no atendimento ao público

Profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sobradinho I contarão com uma nova tecnologia para melhorar a gestão à Atenção Primária à Saúde (APS). Desenvolvida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz Campus Virtual, o Painel e-SUS APS permitirá um acompanhamento mais preciso, auxiliando no planejamento estratégico das ações e na qualificação da assistência prestada à população. Além disso, a ferramenta facilita a gestão de metas e a adequação das unidades ao novo modelo de financiamento da APS. Nesse novo modo, o repasse de verbas depende de como as unidades atendem à população.

Lançada em dezembro de 2024, o recurso já está sendo utilizado em outras unidades. Os especialistas têm acesso a um banco de dados atualizado que permite identificar padrões, prever demandas e otimizar o atendimento. Segundo o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, o avanço fortalece a atuação das equipes e contribui para uma suporte mais eficiente.

"A modernização da Atenção Primária passa pelo uso de ferramentas que ampliam a capacidade de análise e planejamento dos serviços. O Painel e-SUS APS permite o monitoramento de dados fundamentais para qualificar seu trabalho e aprimorar a assistência à população", afirmou.

A coordenadora de Atenção Primária do DF, Sandra Araújo França, reforçou a importância da inovação para a organização do atendimento nas UBSs. "A ferramenta qualifica nossos processos de trabalho, ajudando a identificar fragilidades e potencialidades. A gestão da clínica fica mais organizada, e os profissionais se sentem valorizados ao enxergar os resultados do trabalho que realizam", destacou.

Como funciona?

O painel é dividido em duas partes. A primeira, focada em dados sociodemográficos, revela a distribuição de cidadãos cadastrados nas zonas urbana e rural, além da pirâmide etária e de gênero da população. A segunda é composta por painéis temáticos, que oferecem detalhes sobre diferentes aspectos da saúde.

O primeiro painel temático apresenta a situação dos usuários, com informações sobre o total de cadastros na unidade de atendimento, a porcentagem e a forma como foram realizados.

Outros dois painéis temáticos, inicialmente, abordam diabetes e hipertensão. Neles, é possível acessar dados de pacientes cadastrados portadores dessas condições crônicas, como faixa etária, gênero, número de atendimentos e exames realizados no último ano, frequência de complicações (como AVC e doença renal) etc.

Segundo o Ministério, a ferramenta será continuamente atualizada com novas funções e painéis temáticos, para atender às principais demandas dos municípios e oferecer um retrato cada vez mais completo da saúde da população.