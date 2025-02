Universo dos pequenos negócios e do crédito são temas de livro

Valdir Oliveira conversa com os jornalistas Roberto Fonseca e Luciana Correia no Podcast do Correio - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

O livro Reflexões sobre crédito e pequenos negócios foi tema do Podcast do Correio desta segunda-feira (24/2), que recebeu o autor, Valdir Oliveira, gerente de Crédito do Sebrae Nacional. Na conversa com os jornalistas Roberto Fonseca e Luciana Correia, ele falou sobre a obra — um mergulho no universo dos pequenos negócios e do crédito, explorando desde histórias de empreendedores até a importância da adaptação às novas tecnologias.

O lançamento será nesta terça-feira (25/2), às 18h, no Restaurante BSB Grill (SCLN 308, em Brasília).

Valdir Oliveira também compartilhou experiências de 40 anos dedicados ao setor, revelando os segredos que garantem a sobrevivência e o sucesso em um mercado desafiador.



O livro nasceu durante a pandemia, período em que o autor se dedicou a organizar seus aprendizados e experiências em prol de um propósito maior: retribuir à sociedade o conhecimento adquirido ao longo de sua trajetória.

"Quando a gente chega perto dos 60 anos, a gente tem que começar a construir uma retribuição para a vida de tudo que a vida nos deu", disse Valdir, que vê no compartilhamento do conhecimento a forma mais valiosa de contribuir para o desenvolvimento dos pequenos negócios, que representam 52% dos empregos gerados no Brasil.

Inspiração

O livro reúne histórias inspiradoras de empreendedores que, com criatividade e resiliência, superaram os desafios do mercado, muitas vezes, utilizando soluções simples e intuitivas, como o "risco na parede" para controlar o estoque, um exemplo clássico citado por Valdir para ilustrar a importância de valorizar o conhecimento prático e o instinto do empreendedor.

"Aquele que sobrevive nesse mercado tem segredos que nenhum banco de escola ou livro técnico vai revelar", destacou o autor, ressaltando a importância de adaptar as tecnologias e ferramentas de gestão à realidade de cada empreendedor, compreendendo suas necessidades e características específicas.

O livro de Valdir Oliveira tem prefácio de Luiz Barreto, ex-presidente do Sebrae Nacional; contracapa de Guilherme Afif Domingos, ex-ministro da Micro e Pequena Empresa; e orelha de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube.

A obra, além de ser um convite à reflexão sobre o papel do crédito e dos pequenos negócios na economia brasileira, é uma fonte de inspiração para empreendedores que buscam construir um futuro de sucesso.

Veja a entrevista completa

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso