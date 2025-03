Jovem de 20 anos morre após ser baleado na noite desse sábado

Ainda não há informações sobre a identidade do autor do crime - (crédito: crédito: Pixabay/Reprodução)

Um homem de 20 anos morreu após ser baleado por volta das 23h desse sábado (1°/3). O assassinato ocorreu na quadra 40 do Setor Leste do Gama. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o crime por meio da 14ª Delegacia de Polícia (DP), até o momento, o autor do crime não foi identificado.

A Polícia Militar do DF (PMDF), que foi acionada pelo 190, constatar o óbito, as equipes da delegacia foram acionadas para realizar a perícia criminal e remover o cadáver, que estava exposto na rua. Durante as investigações iniciais, a PCDF constatou que câmeras de segurança registraram o momento do crime.

A Polícia Civil do Distrito Federal segue com as investigações para elucidar o caso e identificar o responsável pelo crime.