Bloco Divinas Tetas comemora Oscar no coração da capital

O Bloco Divinas Tetas levou um clima praiano ao Museu Nacional da República, coração de Brasília. Ao som de artistas clássicos da música brasileira, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Roberto Carlos, a folia homenageou o melhor do Brasil um dia após a vitória brasileira no Oscar.

Maria Batista, Saulo Ribeiro, Mariana Dutra, e Gregory Dutra curtiram a folia o Divinas Tetas (foto: Bruna Pauxis )

A bancária Maria Batista, de 32 anos, foi com amigos ao bloco. “Esse ano, com o clima de vitória do Oscar, está melhor ainda. Uma comemoração tranquila, essa playlist bem brasileira, melhor ainda do que os outros anos. Carnaval 2025 está melhor ainda, sem chuva. Estamos curtindo bastante”, disse.

Com um público mais jovem e muito diverso, o bloco exibiu criatividade nas fantasias dos foliões. O casal Pedro Paulo e Daniela Strieder, ambos de 33 anos, levou uma lhama inflável, que se concretiza como tradição desde o ano passado. “Virou até ponto de referência para os amigos. Perguntam ‘onde vocês estão?’ e a gente diz ‘procura a lhama’. Queremos trazer sempre ela nos carnavais, é muito divertido”, contou Daniela. Os dois, que sempre aproveitam o carnaval na capital, dizem estar adorando o bloco. “Já fomos ontem (domingo, 2/3) em outro e vamos continuar indo”, adiantou Pedro.

O Divinas Tetas homenageou a vitória brasileira no Oscar. Com a trilha sonora do filme “Ainda Estou Aqui”, que levou a estatueta de melhor obra internacional, o bloco exibiu uma arte da atriz Fernanda Torres no telão, emocionando os foliões orgulhosos.