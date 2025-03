Dia de Combate à Discriminação Racial teve ação educativa em escola do DF

O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial é celebrado nesta sexta-feira (21/3). Com isso, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) promoveu uma ação educativa para 160 crianças de 6 a 10 anos na Escola Classe 13 de Ceilândia.

Com uma palestra interativa e dinâmicas educativas, que trabalham a reflexão sobre racismo e respeito à diversidade, kits de livros infantis com histórias que abordam a igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira foram distribuídos para as crianças.

A secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, exalta a importância de ações que auxiliem na construção de uma sociedade mais igualitária. “Precisamos começar esse debate desde a infância, estimulando a reflexão sobre a importância do respeito e da equidade racial. O racismo ainda está presente na nossa sociedade, e combater essa realidade exige educação, diálogo e iniciativas concretas como as que estamos promovendo hoje”, destaca.

A Sejus também mantém uma agenda permanente de iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial e ao combate à discriminação. Uma das iniciativas de destaque foi a assinatura de um protocolo de intenções com a Ordem dos Advogados do Brasil no DF (OAB-DF), que firmou uma parceria visando fortalecer a defesa dos direitos da população negra.

O acordo prevê diversas atividades, como ações educativas, acompanhamento jurídico e apoio a políticas públicas antirracistas, além de incentivar denúncias e reforçar o combate à impunidade em casos de racismo.