Motociclista fica ferido em colisão na Avenida Hélio Prates

Um motociclista de 37 anos ficou ferido na noite desta sexta-feira (2/5), após uma colisão envolvendo a motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor vermelha, que ele conduzia, e um veículo Ford Ecosport branco. O acidente ocorreu por volta das 19h, na Avenida Hélio Prates, na altura da QND 49, em Taguatinga.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram o motociclista caído na pista. Após avaliação, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com suspeita de fratura no pé esquerdo e queixando-se de dores no ombro esquerdo.

O condutor do carro, 47, também foi avaliado no local e não precisou de atendimento médico. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local. As causas do acidente estão sendo investigadas.