PCDF investiga auditor que ameaçava e cobrava até R$ 6 mil de vítimas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investigou possíveis crimes de concussão e corrupção passiva, nesta sexta-feira (16/5), supostamente praticados por um servidor público, de 59 anos, da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB). Segundo relatos, o valor cobrado pelo suspeito variava entre R$ 3 mil e R$ 6 mil mensais. Se a vítima não quisesse colaborar, o suspeito ameaçava com aplicações de fiscalizações abusivas ou lacrações indevidas dos veículos verificados. O homem foi afastado da função pública.

O investigado tinha o cargo de Auditor Fiscal de Transportes e exigia pagamentos de permissionários vinculados a uma cooperativa de transporte alternativo que opera no Terminal Rodoviário de Sobradinho.

Dois mandados de busca e apreensão foram realizados pelos agentes policiais. A residência do suspeito e a sala de atendimento utilizada por ele foram vistoriadas, a fim de reunir elementos de prova e aprofundar a apuração dos fatos.

De acordo com a PCDF, se confirmado os dois crimes investigados, o homem pode pegar mais de 24 anos de reclusão.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o órgão ficou sabendo do caso por meio de uma denúncia na Ouvidoria do órgão. “Acionamos a Polícia Civil do DF para iniciar a investigação. O servidor foi afastado de suas atividades e a Semob vai abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)”, declaram.