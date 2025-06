Fiéis lotam as vias do DF em 32km de peregrinação e fé

Grupo saiu da Paróquia São Sebastião, no Gama, até a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 Sul - (crédito: PASCOM da Paróquia São Sebastião do Gama )

Entre a noite de sábado (31/5) e a manhã de domingo (1º/6), cerca de 6 mil pessoas participaram da 39ª Caminhada Mariana, uma romaria noturna em homenagem à Maria, realizada pela Paróquia São Sebastião, no Gama, que tem por tradição, no último sábado do mês de maio, reunir um grupo de fiéis para caminharem cerca de 32km, saindo da paróquia até a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 Sul.

A romaria começou por volta das 18h30 do sábado, no Gama, com uma missa. Após a bênção do padre, inicia-se a caminhada. Durante o trajeto, foram realizadas quatro paradas meditativas para lanche e descanso. No início da manhã de ontem, o grupo chegou à Igrejinha, onde ocorreu uma nova missa, que marcou o encerramento da Caminhada Mariana.

Além dos 6 mil fiéis inscritos, 280 pessoas da comunidade trabalharam de forma gratuita, a serviço da Paróquia São Sebastião, na organização do evento. José Wilson de Paulo, um dos organizadores da romaria, contou que participou da caminhada pela primeira vez em 2010. "Estava pagando minha promessa por graça alcançada e achei muito bonito todo aquele movimento de fé e devoção que as pessoas tinham", comentou.

Segundo ele, no ano seguinte, passou a participar como voluntário. "Estar junto na coordenação, me deixa muito alegre, porque sei que estou sendo o canal de graça para outras pessoas, da mesma forma que alguém foi pra mim um dia", afirmou. "Ver todas aquelas pessoas, cada uma com sua história, vindas de lugares diferentes, inclusive de outros estados, é saber que Nossa Senhora está sempre intercedendo por nós e que Deus tem sempre nos abençoado", observou Wilson.

Homenagem

A cada ano, uma santa é homenageada pela Caminhada Mariana. Em 2025, foi a vez de Nossa Senhora do Sorriso, que teve sua história iniciada em maio de 1883, quando Santa Teresinha do Menino Jesus disse ter sido curada do que hoje, provavelmente, seria diagnosticado como uma síndrome do pânico, após observar uma imagem da Virgem Maria que, segundo ela, estava "tão bonita que nunca vira algo semelhante, seu rosto exalava uma bondade e uma ternura inefáveis".

Naquele momento, segundo Santa Teresinha do Menino Jesus, "todas as minhas penas se foram naquele momento, duas grossas lágrimas jorraram das minhas pálpebras e rolaram pelo meu rosto, eram lágrimas de pura alegria… Ah! pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim, estou feliz".





Por isso, ela chamou a imagem de "Virgem do Sorriso" e a invocação começou com seus familiares. Depois, ela levou a devoção para o Carmelo de Lisieux. Finalmente, foi divulgada em todas as ordens carmelitas e se propagou no mundo. Segundo a tradição católica, muitas pessoas alcançaram a cura da depressão e outras doenças da alma, assim como Teresinha, por meio dessa devoção.

Histórico

Com a intenção de homenagear Maria, no mês de maio, um grupo de paroquianos, incluindo a Pastoral da Juventude que existia no Gama, realizou a primeira peregrinação à Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, situada na 307/308 Sul, em 1984.

Em 1997, foi implantado o sistema de inscrições, em que os participantes têm direito a um kit com: camiseta; lanche; água; certificado e transporte de volta. Desde então, a romaria também passou a contar com apoio de seguranças, batedores da Polícia Militar (PMDF) e ambulância do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Em 2019, por meio da Lei nº 6.295, a Caminhada Mariana foi incluída no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Nos anos de 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19, a romaria não pôde ser realizada, voltando a ocorrer em 2022.