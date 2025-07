Peregrinos intensificam mobilização solidária para o Jubileu dos Jovens

A poucos dias do embarque para o Jubileu dos Jovens, em Roma, um grupo de peregrinos das paróquias Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo, em Taguatinga Sul, segue firme na arrecadação dos recursos necessários para a viagem. A mobilização ganhou força após o cancelamento inesperado da viagem organizada por uma agência de turismo, quando a Comunidade Católica Obra de Maria se juntou à causa para ajudar.

Desde então, o grupo tem realizado diversas ações, como rifas com 17 prêmios, vendas de doces artesanais, comercialização de artigos religiosos doados por livrarias católicas e arrecadações via Pix. Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria, destaca que a iniciativa vai além da logística: "Isso não é uma viagem de turismo, é uma busca por experiência de fé. Por isso, contribua. Deus retribui".

Leia também: Obra de Maria acolhe jovens lesados por agência de turismo

Com o apoio da comunidade, foi possível negociar passagens e hospedagens a preço de custo em Roma, reduzindo o valor por pessoa de R$ 18 mil para R$ 8 mil. Para isso, o roteiro da viagem foi encurtado, concentrando-se apenas em Roma, o que, para o jovem Matheus Machado, integrante do grupo, representa “uma manifestação da providência de Deus”.

Ao Correio, Matheus descreve que a cruz e o sofrimento são o caminho verdadeiro para a felicidade, e cita o Padre Pio de Pietrelcina: "A cruz carregada com amor se torna leve". “Obviamente que é uma rotina cansativa conciliar o emprego, família e os afazeres para essa peregrinação, mas pela graça de Deus é um fardo leve que nos leva a gratidão”, comemora.

Matheus conta que o apoio recebido durante a arrecadação os motivou a seguir em frente: “Muito mais do que empatia ou dinheiro, é sobre o amor que devemos cultivar nas comunidades.” Para ele, a mobilização revelou que o mundo “está cheio de pessoas com um lindo coração”, especialmente entre os jovens. Também destaca que, com a história do grupo, muitos passaram a conhecer o verdadeiro sentido do Jubileu e a ver que a Igreja Católica “é viva e jovem”.

O católico lembra que o Jubileu tem origem na tradição hebraica de perdão e libertação. “Essa tradição se traduz na nossa história”, afirma. Segundo ele, a viagem é uma forma de testemunhar a fé num lugar onde “a religião já não tem tanta importância”. E completa: “O dinheiro já perdemos, mas a graça da experiência, essa nunca passará.”

Comoção pela causa

Para Assis Rocha, da Agência de Viagens Obra de Maria Peregrinações, reorganizar a viagem em tempo tão curto foi um verdadeiro desafio logístico, mas feito com empenho e propósito. “A gente fez um esforço para tentar reorganizar pelo menor custo possível, né? Para que não ficasse tão oneroso para eles, já que já tinham pago um pacote de viagem inteiro”, explica. Segundo ele, houve dificuldades especialmente com a parte aérea e com os hotéis, que já estavam praticamente todos bloqueados ou reservados. "Com boa vontade e um jeitinho, a gente conseguiu.”

Assis conta que a agência também entrou com apoio direto nos traslados e na parte logística em Roma. “Temos alguns missionários que moram lá e vão dar esse apoio para eles. Deu para organizar.” O que mais sensibilizou foi o perfil dos peregrinos: “São jovens simples, de classe média, muitos deles que jamais fariam essa viagem, mas que já vinham há anos se organizando, vendendo brigadeiro, chocolate, andando pelas ruas para juntar dinheiro e participar do Jubileu.”

Assis também faz um alerta: “As pessoas precisam estar atentas a quem estão contratando e onde estão colocando seu dinheiro. Tem muita agência aventureira por aí.” Ele reforça que a Obra de Maria, por ser vinculada a uma comunidade com forte atuação em evangelização e assistência social, se sente chamada a ajudar sempre que possível. “Se a nossa missão é realizar ações como essa, então temos que estar sempre dispostos.”

Esforços e esperança

A vaquinha on-line foi encerrada em 21 de julho para garantir o prazo de liberação dos valores, e agora o foco está na rifa solidária (disponível em rifei.com.br/peregrinos-da-esperanca-jubileu-2025) e nas doações via Pix (chave: matheusomm@hotmail.com). A Lojinha dos Peregrinos funciona após as missas nas paróquias, e os jovens continuam vendendo bolos no pote, trufas, alfajores e rosquinhas em locais autorizados.

Entre as iniciativas que já contribuíram para a arrecadação estão um almoço solidário que serviu mais de 450 refeições e uma parceria com o Restaurante Rangar, que vendeu mais de 200 hambúrgueres, revertendo o lucro para a viagem. Matheus reforça: “Começamos a viver essa celebração ainda no Brasil, e agora poder ir à Itália é a oportunidade de gritar ao mundo que encontramos a alegria verdadeira.”

Gilberto Barbosa acredita que, com a solidariedade de parceiros, familiares e doadores, será possível garantir a ida dos jovens a Roma. Ele cita Dom Helder Câmara: “Sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonhar junto se torna realidade.”

Obras cristãs

A Obra de Maria tem histórico de apoio a peregrinos em situações emergenciais, como em 2023, quando ajudou um grupo de brasileiros que enfrentou problemas com a empresa de turismo em Israel, reforçando seu compromisso com a fé e a solidariedade.

O Jubileu dos Jovens, parte do Ano Santo da Igreja Católica, será realizado de 30 de julho a 3 de agosto, em Roma, reunindo milhares de jovens do mundo inteiro para momentos de oração, formação e missão junto ao Papa, incentivando o protagonismo da juventude na Igreja.













