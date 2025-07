Secretário comenta ações do GDF para população em situação de rua

O GDF inaugurou, nesta semana, o primeiro hotel social permanente voltado à população em situação de rua, com 200 vagas para pernoite e funcionamento das 19h às 8h. Para comentar sobre as principais ações do governo voltadas a essa parcela da população, o CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília — recebeu o secretário da Casa Civil do Distrito Federal.

Logo no início da entrevista, o chefe da pasta salientou que o cuidado com a população em situação de rua é um dos temas mais sensíveis e complexos do DF. “Uma das virtudes do governo Ibaneis é justamente a integração entre as secretarias. Essa atuação conjunta é fundamental, já que o tema é multidisciplinar. Temos visto avanços. Não se trata de uma solução de curto prazo, mas os resultados já começam a aparecer”, afirmou.

Segundo o secretário, atualmente o DF conta com cerca de 3.600 pessoas nessa condição, conforme o último censo do IPEDF. “Houve um aumento de cerca de 19% desde o último censo, realizado em 2023. Mas, em comparação com outras regiões do Brasil, onde o crescimento chegou a 200% ou 300%, o aumento aqui foi bem menor. Atribuímos isso às políticas públicas implementadas pelo governo do DF”, declarou.

Ao ser questionado sobre o Hotel Social, Gustavo Rocha afirmou que o local faz parte do Plano Distrital de Acolhimento da População em Situação de Rua, realizado em parceria com o Ministério Público. “Um dos maiores problemas enfrentados era que muitos não aceitavam o acolhimento nas casas, que é mais permanente. O hotel social atende exatamente a esse público que não quer acolhimento permanente, mas precisa de um lugar para dormir. Lá, a pessoa tem alimentação, banho, apoio social e acesso a políticas públicas”, explicou.

De acordo com o secretário, na inauguração, mesmo com pouca divulgação, o hotel recebeu 131 pessoas de um total de 200 vagas — mais de 60% de ocupação no primeiro dia. Outras unidades também já estão previstas, inicialmente no SIA (Saan), depois em Taguatinga e em outras regiões, conforme decisão do governador.

Além disso, o local é a primeira unidade da federação a oferecer acolhimento também aos animais de estimação. “Eu mesmo tenho vários cachorros em casa, dois dormem comigo. Se eu tivesse que sair e não pudesse levá-los, eu não iria”, justificou o chefe da pasta sobre a necessidade desse tipo de acolhimento.

Durante a entrevista, Gustavo Rocha também destacou que o hotel é apenas a porta de entrada para outras políticas públicas. Ele afirmou que a intenção não é apenas tirar a pessoa da rua, mas dar condições reais para que ela possa sair dessa situação.

“Por isso, temos ampliado o número de vagas nos abrigos e reforçado ações de empregabilidade. As pessoas recebem apoio para tirar documentos, são encaminhadas para cursos por meio do programa Renova, da Secretaria de Trabalho, e há um decreto que determina que 2% das vagas em obras e serviços contratados pelo GDF sejam destinadas a pessoas em situação de rua”, disse.