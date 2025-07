Convenção de circo tem programação com espetáculos gratuitos

Como parte da programação da 23ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo (CBMC), que ocupa o espaço externo do Centro de Ensino Médio Setor Leste, na 611 Sul, os espetáculos O novo anormal e Galinha convidam adultos e crianças a vivenciar experiências circenses em um evento com entrada gratuita inteiramente dedicado às artes da lona.

Leia também: Circo Vitória faz temporada e leva oficinas gratuitas a São Sebastião

A convenção é realizada há 23 anos, cada vez em um estado diferente, mas sempre com um espaço dedicado às crianças. Galinha, organizado pelo espaço Ninho, é o momento em que os pequenos que participam das oficinas e dos eventos da convenção podem mostrar a própria produção. "É um espetáculo feito por e para crianças. É um espetáculo que tem a tradição nas convenções de circo de ser um momento especial para as crianças apresentarem seus números, suas ideias, suas pesquisas", explica Larissa Violeta, coordenadora do Ninho.

Durante a semana do evento, que teve início no último domingo (13/7), as crianças inscritas nas oficinas preparam os números que serão apresentados no espetáculo. "Então tem criança que já vem de uma família circense e é o momento de ela apresentar. Tem crianças que é a primeira vez. É um espaço para elas perceberem que o circo, a arte e esse movimento cultural é para elas também. É uma das noites mais bonitas da convenção", garante Larissa.

Leia também: Em podcast, Regina Duarte diz que 'continua admirando' Bolsonaro

Também no programa de hoje, O novo anormal é um espetáculo formado por um conjunto de números circenses da Trupe por um fio, de Planaltina. "Somos uma trupe periférica de multilinguagem, teatro, circo, dança, grafite, música, bonequeiros, a gente tenta englobar tudo dentro dos espetáculos", avisa Allana Matos, uma das integrantes. O novo anormal nasceu durante a pandemia e foi apresentado, inicialmente, on-line antes de ganhar o palco e um público presencial.

Leia também: Cine Cultura do Liberty Mall reabre nesta quinta-feira (17/7)

No período pós-pandemia, o espetáculo foi ganhando novos contornos e novos temas foram incorporados. "Como tem um tempo que a pandemia acabou, estamos fazendo uma nova versão, pensando mais em novas tecnologias, inteligência artificial, e como isso interfere nas relações, como o mundo está se desdobrando a partir desses anos pós-pandemia, como ficam as conexões interpessoais", diz Allana. Ela explica que o espetáculo é um novo projeto ainda em processo de criação. "Então a apresentação é quase um ensaio aberto de um espetáculo que ainda vai ser finalizado", explica, ao lembrar que abrir espaço para mostrar trabalhos em desenvolvimento também é um dos propósitos da convenção.

Serviço

Festival Noites Espetaculares da 23ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo

Hoje e amanhã, no Centro de Ensino Médio Setor Leste ( SGAS 611/612). Área externa da escola, entrada pela L3 sul. Entrada gratuita

Programação

Sexta-feira (18/7)

O Novo Anormal, às 18h, na Lona Artitude. Classificação indicativa livre

Noite Experimental, às 19h30, no Espaço Externo. Classificação indicativa livre

Noite de Fogo Newrônio, às 21h30 , no Espaço Externo. Classificação indicativa livre

Show Forró pra Balançá, às 21h, no Espaço Externo. Classificação indicativa livre

Sábado (19/7)

Espetáculo infantil Galinha, às 9h, na Lona Artitude. Classificação indicativa livre

Noite de Gala, às 20h, na Lona Principal. Classificação indicativa livre