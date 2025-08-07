"Estamos normalizando o anormal", alerta neurologista para falta de sono

Em uma sociedade marcada pelo excesso de estímulos das telas, pela produtividade e pela hiperconectividade, o sono passou a ser colocado em segundo plano. A exposição prolongada à luz artificial, o uso constante de dispositivos eletrônicos e a dificuldade de desacelerar mentalmente têm dificultado o descanso adequado. O neurologista Nonato Rodrigues, membro da Academia Brasileira do Sono, foi o convidado o CB.Saúde — parceria entre a TV Brasília e o Correio Braziliense — desta quinta-feira (7/8). Ele abordou as causas da insônia, os impactos dos distúrbios do sono no organismo e ofereceu orientações para quem deseja melhorar a qualidade do repouso.

Segundo o especialista, a insônia está cada vez mais relacionada ao uso excessivo de eletrônicos, especialmente no período noturno. “Estamos normalizando o que é anormal. A cama foi feita para dormir. O quarto, a temperatura e a luminosidade existem para favorecer o sono. Com o avanço da tecnologia, levamos para a cama objetos que emitem luz, que piscam, com os quais interagimos, ou seja, levamos estímulos para um ambiente que deveria ser de desaceleração e descanso”.

Essa realidade não afeta apenas quem tem rotinas diurnas. Os trabalhadores noturnos, por exemplo, enfrentam desafios ainda maiores. “Essa é uma questão muito importante. Estamos causando problemas. Vivemos numa época em que é tecnicamente fácil dormir: temos analgésicos, abafadores de som e de luz, tecnologias que nos ajudam a criar um ambiente propício. No entanto, nunca dormimos tão mal”, observou.

Para o neurologista, a lógica da produtividade tem sido um obstáculo ao sono reparador. “A sociedade atual é pautada pela produção. O valor está no que você faz, não no que você é. Muitas pessoas estão trocando o sono por outras atividades, e isso tem gerado consequências sérias para a saúde”, completou.

Leia também: Cientistas descobrem por que seu cérebro precisa dormir

O especialista também alertou para os impactos diretos dos distúrbios do sono na saúde cardiovascular. “Os transtornos do sono matam, e matam pelo coração. O indivíduo que dorme com má qualidade ou simplesmente nem dorme aciona o sistema de estresse e de preparação para a luta ou fuga. Esse sistema é veiculado pelo cortisol. Isso causa aumento da pressão arterial e arritmias cardíacas”, afirmou.

Para quem busca uma rotina de sono mais saudável, o Dr. Nonato defende o equilíbrio. “Nosso dia tem 24 horas. Devemos distribuí-las em três blocos: 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer e 8 horas para dormir. Se você não está conseguindo equilibrar essa divisão, há algo errado na gestão do seu tempo”.

Assista aqui:

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Suspeito de furtar R$ 1,3 milhão em joalheria do MT é preso em Goiás

Suspeito de furtar R$ 1,3 milhão em joalheria do MT é preso em Goiás Cidades DF Pedestre é atropelado por ônibus na W3 Norte e sofre traumatismo craniano

Pedestre é atropelado por ônibus na W3 Norte e sofre traumatismo craniano Cidades DF Trânsito na Asa Norte e no Recanto das Emas será interditado nesta sexta-feira (8/8)

Trânsito na Asa Norte e no Recanto das Emas será interditado nesta sexta-feira (8/8) Cidades DF Condomínio Ouro Vermelho tem licença de instalação assinada por Ibaneis

Condomínio Ouro Vermelho tem licença de instalação assinada por Ibaneis Cidades DF Em escola do Jardins Mangueiral, Ibaneis defende regionalização do ensino

Em escola do Jardins Mangueiral, Ibaneis defende regionalização do ensino Cidades DF Grupo especializado em roubo de veículos no DF é preso na Operação Cavalo Doido