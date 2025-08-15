União de gastronomia e tecnologia marca congresso anual da Abrasel

A nova empreendedora Georgia Quartin foi com o objetivo de aprender sobre marketing e design - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/DA PRESS)

O 37° Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), encerrado nesta quinta-feira (14/8), teve como marca principal o debate sobre o uso da tecnologia para a modernização de serviços em estabelecimentos ligados ao setor de alimentação fora do lar. O congresso trouxe como tema central "Conexões essenciais", refletindo a importância de aproximar conhecimento, tecnologia e práticas de mercado para impulsionar empreendimentos.

Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, destacou o impacto que o congresso tem na vida dos empreendedores. "O evento é um espaço estratégico para promover trocas entre empreendedores e especialistas. Esse é um dos setores mais representativos da economia brasileira", destacou. A edição de 2025 reuniu cerca de 800 participantes, durante os dois dias de evento, e acolheu 37 expositores dos mais diversos produtos, que puderam realizar negócios e fazer network.

Georgia Quartin, de 53 anos, que abriu um empreendimento de lojas de frango assado no Sudoeste há três meses, aproveitou o congresso para poder conhecer as novidades do mercado. "Estou atrás de possibilidades, de inovação. Algo que eu possa aplicar em meu empreendimento", afirmou. Iniciante na gastronomia, Georgia espera que o evento lhe renda bons frutos. "O setor da gastronomia sempre está em alta, resolvi me aventurar abrindo as lojas. O que eu mais espero aprender aqui é na área do marketing e da gestão", complementou.

O congresso é uma oportunidade única para muitos novos empresários e contou com uma programação repleta de conhecimento em diversas áreas. Mateus Mason, 44, cofundador da Chef.ai, palestrou sobre o uso da inteligência artificial em atendimentos de bares e restaurantes. "Se eu não tivesse implementado a IA no meu restaurante (Benedito), meu negócio teria ido à falência", assegurou.

A nova empreendedora Georgia Quartin foi com o objetivo de aprender sobre marketing e design (foto: Letícia Mouhamad/CB/DA PRESS)

Ferramenta digital

Mason ainda comentou que não consegue ver seu empreendimento evoluir sem ajuda da nova ferramenta. "Eu costumo falar que temos um superpoder por causa da IA. Utilizamos em muitas áreas no restaurante, o que reduz o tempo gasto em diversas tarefas", complementou.

A Vinícola Brasília marcou presença no evento. O sommelier do espaço, Thiago Alvim, 33, ressaltou a importância desse congresso. "É muito importante, porque dá visibilidade para os nossos empreendimentos. Temos a oportunidade de mostrar nosso trabalho nacionalmente e valorizar o nosso produto", afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira