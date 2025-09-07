Motorista perde controle e derruba poste de ilumincação na EPNB

Um motorista de 27 anos sofreu um grave sinistro de trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele dirigia um GM Corsa prata, perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra um poste de iluminação pública e parou no meio do canteiro central.
As imagens do Corpo de Bombeiros mostram que o carro bateu no poste do lado do passageiro. Com a força da pancada, o equipamento público se partiu e caiu sobre o veículo deixando os vergalhões de ferro expostos.
O pedido de socorro chegou para o Corpo de Bombeiros às 23h08 de sábado (6/9). Quando eles chegaram, encontraram o motorista com consciente e reclamando de dor no tórax. Ele foi levado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) para atendimento médico.
Duas viaturas do CBMDF foram empregadas na ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela cena do sinistro de trânsito.
