Motorista perde controle e derruba poste de ilumincação na EPNB

Um motorista de 27 anos sofreu um grave sinistro de trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele dirigia um GM Corsa prata, perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra um poste de iluminação pública e parou no meio do canteiro central.

As imagens do Corpo de Bombeiros mostram que o carro bateu no poste do lado do passageiro. Com a força da pancada, o equipamento público se partiu e caiu sobre o veículo deixando os vergalhões de ferro expostos.

O pedido de socorro chegou para o Corpo de Bombeiros às 23h08 de sábado (6/9). Quando eles chegaram, encontraram o motorista com consciente e reclamando de dor no tórax. Ele foi levado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) para atendimento médico.

Duas viaturas do CBMDF foram empregadas na ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela cena do sinistro de trânsito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Manifestantes entoam "sem anistia" na Esplanada dos Ministério; vídeo

Manifestantes entoam "sem anistia" na Esplanada dos Ministério; vídeo Cidades DF Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro

Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro Cidades DF Mulher e dois filhos pequenos sobrevivem a capotagem na EPIA Sul

Mulher e dois filhos pequenos sobrevivem a capotagem na EPIA Sul Cidades DF Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil

Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil Cidades DF Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural

Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural Cidades DF Lotofácil da Independência: quatro apostas do DF levam R$ 4,29 milhões cada uma



