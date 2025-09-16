Motociclista fica ferido após colisão com ônibus escolar em Planaltina

Motociclista teve fratura exposta após colisão com ônibus escolar em Planaltina - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após colidir com um ônibus escolar no início da tarde desta terça-feira (16/9), no Setor Tradicional de Planaltina. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas de socorro para atender a ocorrência.

No local, os militares encontraram a motocicleta Honda CG 150, de cor preta, embaixo do ônibus escolar, conduzido por um homem de 49 anos. O veículo não transportava passageiros no momento do acidente e o motorista não se feriu.

O motociclista teve uma fratura exposta no pé esquerdo, mas estava consciente e orientado, sem outros traumas aparentes. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina (HRPL).

A via foi parcialmente interditada para garantir a segurança durante o socorro. Após o atendimento, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF). Ainda não se sabe as causas do acidente.