Com 326 produtores, mel do DF será incorporado à merenda escolar

GDF prevê investir R$ 463,9 mil, inicialmente, na agricultura familiar voltada à produção de mel para a merenda escolar - (crédito: Pexels)

Dados extraídos das Informações Agropecuárias do Distrito Federal, disponibilizados pela Emater-DF, indicam os polos da produção de mel no quadradinho, impulsionados por práticas de apicultura (abelhas com ferrão) e meliponicultura (sem ferrão). Ao todo, são 326 propriedades com a cultura.

Na apicultura, a região do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia, lidera a produção. A localidade é responsável por 16,09% do volume total de mel apícola do DF, o que se traduz em mais de 3.600kg, seguido de perto por Brazlândia, com 14,14%. A área também tem a maior concentração de colmeias do DF, com 303 unidades, um reflexo do trabalho de 19 produtores locais.

Por outro lado, a produção de mel de abelhas nativas, a meliponicultura, tem no Paranoá seu principal motor. A região não apenas lidera, mas domina esse segmento, contribuindo com quase metade da produção total do DF, exatos 46,49%. Com 806 colmeias e 40 produtores, a localidade é a grande referência na criação de abelhas sem ferrão.

Apesar da alta concentração de produtores no Paranoá, o volume de mel apícola produzido em todo o DF (mais de 22.500kg) é significativamente maior do que o de mel de abelhas nativas (cerca de 1.480kg). Essa diferença ressalta a importância econômica da apicultura para o mercado local.

Para incentivar a produção local, o GDF lançou, na semana passada, um chamamento público que prevê a aquisição de mel da agricultura familiar para ser destinado à merenda escolar da rede pública de ensino. A ideia é que sejam compradas 13,2 toneladas, beneficiando agricultores familiares e levando alimento saudável a cerca de 438 mil estudantes. O investimento inicial é de R$ 463,9 mil.

De acordo com o presidente da Emater-DF, Cleison Duval, o edital representa um marco para a agricultura familiar do DF. "Estamos inserindo na merenda escolar um produto de altíssimo valor nutricional e cultural. O mel tem identidade regional e fortalece cadeias produtivas que vêm se estruturando no Distrito Federal. Este edital mostra que a agricultura familiar está pronta para atender demandas de escala, gerar renda e diversificar sua produção, sempre em sintonia com o mercado e as políticas públicas", afirmou.

R$ 55 milhões

Valor movimentado na Festa do Morango, em Brazlândia, cuja 29ª edição terminou neste fim de semana, atraindo um total de 500 mil pessoas.

Novo programa de benefícios

A ClickBus, aplicativo líder em vendas de passagens rodoviárias on-line, anunciou um novo programa de benefícios. O Clube ClickBus é focado nos viajantes rodoviários recorrentes. São três pacotes de cupons, que oferecem até R$ 20 de desconto por viagem, que custam entre R$ 9,99 e R$ 19,99. Os usuários ainda contam com atendimento prioritário, 3% de cashback acumulado na carteira do aplicativo e a flexibilidade de cancelar ou remarcar suas passagens, tanto pelo site quanto pelo app.

Planos da Faculdade Mackenzie

Com 10 anos de atuação no Distrito Federal, e com mais 155 anos de história no Brasil, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie tem planos de expansão para a capital federal. Em entrevista ao Podcast do Correio, o reitor Josimar Rosa adiantou que a ideia é se tornar um centro universitário, com a oferta de mais cursos. Atualmente, são quatro: administração, ciências contábeis, direito e engenharia civil.

Salão do Senac

O salão-escola, no 2º piso no Conjunto Nacional, vai começar o atendimento ao público em 24 de setembro (foto: Senac/Divulgação)

O Senac-DF, em parceria com L'Oréal, vai inaugurar um salão-escola de beleza no Conjunto Nacional. O espaço, que abre as portas em 24 de setembro, funciona como uma extensão do Polo de Educação Profissional em Beleza já existente. A proposta é inovadora: alunos do Senac-DF vão atender o público, sob a supervisão de instrutores, oferecendo serviços como corte, escova, coloração e tratamentos capilares a preços especiais. Uma escova, por exemplo, custará R$ 44, o corte masculino sairá por R$ 40 e o corte feminino por R$ 64. Procedimentos de coloração variam de R$ 100 a R$ 250, garantindo qualidade e economia para os clientes. Para agendar um horário das 14h às 17h, basta ligar no 3771-9821, ou acessar o site df.senac.br, se preferir pode ir presencialmente no local. O salão ocupa uma área de 155m² no 2º piso do shopping.

Voluntariado em Planaltina

A CNP Seguros Holding Brasil (CSH) promove, hoje, uma ação de voluntariado no Parque Ecológico Sucupira, em Planaltina, como parte do World CleanUp Day, movimento global que mobiliza milhões de pessoas em atividades de limpeza de espaços públicos em mais de 150 países. A iniciativa reunirá colaboradores em um mutirão para recolher resíduos e reforçar a importância do cuidado coletivo com o meio ambiente. Com concentração às 8h na sede da CSH, em Brasília, os participantes terão transporte para o parque, onde realizarão a atividade até as 12h.

