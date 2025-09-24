Lixão de Padre Bernardo: Semad estende prazo para Ouro Verde remover o lixo

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-GO) aceitou a solicitação da empresa Ouro Verde, responsável pelo lixão do município de Padre Bernardo, em Goiás, e aumentou o prazo para o cumprimento das medidas emergenciais estabelecidas em Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que foi assinado após o desmoronamento de uma pilha de lixo sobre o córrego Santa Bárbara, em 18 de junho desse ano. O novo prazo é 30 de setembro de 2025.

O TAC foi assinado em 11 de julho e previa a retirada total do lixo que desabou sobre o manancial até 15 de setembro. Segundo informações da Semad, até 6 de setembro, a empresa havia removido cerca de 36,768 mil m³ de resíduos em 4.596 viagens, o equivalente a 86,77% do total estimado de 42 mil m³. Ainda restam aproximadamente 13% do volume, que deverão ser retirados até o fim do mês. O material vem sendo levado para uma célula provisória dentro do próprio lixão.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a análise técnica da pasta, a prorrogação foi considerada viável porque, apesar das dificuldades iniciais na contratação de caminhões e na preparação da célula de recebimento do lixo, a empresa conseguiu estabelecer um ritmo consistente de trabalho, o que indica capacidade de concluir a remoção até o prazo final, desde que mantenha a intensidade das ações.

A Semad destacou que, apesar do avanço, ainda há resíduos a serem removidos, especialmente os acumulados na grota. Para isso, a Ouro Verde terá que apresentar um laudo técnico específico, assinado por profissional habilitado, detalhando como será feita a retirada com segurança, incluindo métodos, traçado e logística adequados à estabilidade do terreno.

Além disso, a secretaria determinou que a empresa apresente um cronograma físico atualizado da remoção, detalhando metas semanais, frota de caminhões e equipes mobilizadas. O intuito é formalizar de que maneira a Ouro Verde pretende manter o ritmo até o fim do prazo. Caso a estrutura atual não seja suficiente, a empresa terá que reforçar o trabalho com mais veículos e operadores.