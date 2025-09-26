InícioCidades DF
IGREJA CATÓLICA

Arcebispo pede para o papa Leão XIV visitar Brasília: "Povo vivo"

Reunião teve duração de cerca de 40 minutos. Na ocasião, foram abordados diversos temas, incluindo projetos da Arquidiocese de Brasília, a situação atual do Brasil, o contexto da Igreja no país e o cenário mundial

Foi a primeira audiência privada do cardeal brasileiro com o papa, desde o início do pontificado, em maio - (crédito: Divulgação/Arquidiocese de Brasília)
Em encontro com o papa Leão XIV no Vaticano, o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, reforçou o convite ao pontífice para visitar o Brasil e sugeriu que, durante a viagem, passe pela capital federal. Para o arcecispo a vista à Brasília seria importante não apenas para se encontrar autoridades dos Três Poderes, mas também conhecer “aquela Igreja bonita que existe em Brasília, um povo vivo, uma Igreja viva, participativa, bonita".

Durante o encontro, foram abordados diversos temas, incluindo projetos da Arquidiocese de Brasília, a situação atual do Brasil, o contexto da Igreja no país e o cenário mundial. “Coloquei as coisas diante dele com verdade, e também senti a verdade do que ele pensa, para a Igreja e mesmo os encaminhamentos para a vida da diocese”, disse o arcebispo em entrevista à rádio Vatican News.

O cardeal ressaltou ainda que a experiência anterior do papa como prefeito do Dicastério para os Bispos contribuiu para sua compreensão profunda da realidade latino-americana, inclusive das particularidades regionais do Brasil. “É um homem muito antenado, muito lúcido. É quando você percebe que ele tem a realidade nas mãos”, observou.

Essa foi a primeira audiência privada do cardeal brasileiro com o papa, desde a eleição em maio, apesar de eles terem se encontrado em alguns momentos depois do conclave. A reunião teve duração de cerca de 40 minutos.


Além de Paulo Cezar, o papa recebeu Andrés Gabriel Ferrada Moreira, secretário do Dicastério para o Clero; Antonio Santarsiero Rosa, bispo de Huacho (Peru); o padre Roberto Pasolini e o Colégio de Escritores da revista La Civiltà Cattolica, que completou 175 anos.

