Comércio espera movimentar R$ 17 milhões em vendas no Dia das Crianças

Laíza Ribeiro*

O Dia das Crianças deve movimentar mais de R$ 17 milhões, este ano, no Distrito Federal, segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF). A expectativa é de que as vendas cresçam 6,4%, aumento de 1,1 ponto percentual em relação à mesma data no ano passado. O gasto médio com presentes também deve subir, passando de R$ 121, em 2024, para R$ 128 este ano, com brinquedos e roupas liderando a preferência dos consumidores.

Como a data cairá em um domingo, a previsão é de forte movimento nas lojas nos dias que antecedem a comemoração, especialmente no sábado, afirma o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta. "Os cartões de crédito e débito devem responder por mais de 80% das compras, já que a maioria dos consumidores busca mais prazo para quitar as despesas", disse.

Leia também: Levantamento aponta turismo cultural como área de oportunidades na capital



De acordo com Abritta, o 12 de outubro vem em quinto lugar entre as datas que mais aquecem o comércio no Distrito Federal. "Em primeiro lugar, em termos de vendas, é o Natal. Depois, vêm os dias das mães, dos pais, dos namorados, das crianças e a Black Friday", comenta.

Apesar de alguns pais optarem por não dar presente ou gastar com experiências como parques aquáticos ou de diversões, grande parte ainda recorre ao comércio varejista para presentear os filhos. O Correio foi às ruas ouvir pais e comerciantes sobre a expectativa para a data.

No Centro Comercial Mercado Norte, em Taguatinga, a varejista Carmen Lúcia, de 40 anos, tem grandes expectativas de vendas para este ano e está se preparando para ter um bom lucro. “Já começaram os movimentos. Agora mesmo, saíram 60 pacotes de bolas e esperamos vender ainda mais. Estamos bem preparados, com lembrancinhas e brinquedos”, afirma Carmen.

Carmen Lúcia, de 40 anos, tem grandes expectativas de vendas para este ano (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Djalma Pereira, 62, administra uma loja de brinquedos, também em Taguatinga, e conta que o estabelecimento abraça todos os tipos de clientes. “Brinquedos abaixo de R$ 100 são os que mais saem, como carrinho de controle remoto e bonecas. Mas sempre temos aqueles que não se importam em pagar um valor maior pelos presentes”, enfatiza. Para Pereira, a semana que antecede o Dia das Crianças traz uma margem de lucro bem satisfatória.

Leia também: Mutirão de emprego oferece mais de mil vagas na Esplanada dos Ministérios



Este ano, a data será especial na casa da servidora pública Natália Pinheiro, 39. É a primeira vez que a filha Laura, 3, vai ganhar presente de Dia das Crianças. "Antes, ela era muito pequenininha e não entendia direito. Vamos dar uma boneca que ela ama, que custa R$ 100. Eu e o meu marido conversamos e decidimos que não vamos extrapolar muito por enquanto, porque sabemos que, a cada ano, ela vai ficar mais exigente", comentou.

A professora de educação infantil Iris Aparecida, 40, já garantiu o presente dos seus 30 alunos. Para este ano, ela preparou algumas lembranças para fazer da festinha de Dia das Crianças um momento ainda mais especial. “Ano passado, fiz sacolinhas com doces e, para as meninas, dei uma mola maluca e a corda e, para os meninos, um pega-vareta e um dominó. Eles gostam desses presentes, gostam de pular, de brincar. Então, procuro sempre algo assim para eles”, contou.

Sem tela

Estão fazendo sucesso no comércio os brinquedos que incentivam as crianças a saírem de frente das telas, seja do computador, celular, ou televisão. Com isso, os livrinhos de colorir ganharam espaço nas prateleiras e têm tido uma alta procura, tanto por adultos como por crianças. De acordo com a comerciante Cláudia Marques, 25, os livros Bobbie Goods têm sido o produto mais vendido na loja onde trabalha.

“Os pais estão muito nessa fase de deixar a criança ser criança, tirá-las das redes sociais. Ano passado, esses livros foram os que mais saíram aqui na loja e, este ano, estamos esperando vender pelo menos o dobro”, afirmou.

Leia também: Santa Maria recebe novo Centro de Educação da Primeira Infância



Mãe de dois filhos, de 3 e 8 anos, a empresária Geovanna Mara também busca manter os filhos longe das telas ao máximo. Por isso, busca sempre presenteá-los com brinquedos que tirem a atenção das telas e possam ser usados ao ar livre. "Tem uma loja grande de brinquedos que sempre faz um saldão entre outubro e dezembro. Daí eu aproveito. Gasto em torno de R$ 150 para os dois e dá para comprar bastante coisa nessa promoção", relatou. "Minha filha faz aniversário poucos dias antes do Dia das Crianças. Então, já ganha algo. Mas, para não passar em branco, compro uma lembrancinha para o dia 12", completou.

Solidariedade

Até sexta-feira (10/10), o Governo do Distrito Federal (GDF) receberá doações de brinquedos para a campanha Vem brincar comigo, que tem como tema Brincadeira de Criança é Coisa Séria e espera beneficiar aproximadamente 20 mil crianças, incluindo aquelas atendidas por instituições sociais e famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade. Os brinquedos doados podem ser novos ou usados, em bom estado de conservação.

Os pontos de coleta estão em locais como o Palácio do Buriti, Anexo do Buriti, secretarias de Estado, administrações regionais, instituições públicas, grupamentos do Corpo de Bombeiros e batalhões da Polícia Militar.

Colaborou: Maria Eduarda Lavocat

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais Cidades DF Botão de emergência da Uber passa a coletar dados da viagem ao 190 no DF

Botão de emergência da Uber passa a coletar dados da viagem ao 190 no DF Cidades DF Debate sobre biomas marca programação da Bancada Feminina na COP 30

Debate sobre biomas marca programação da Bancada Feminina na COP 30 Cidades DF Violência policial será discutida em audiência pública do Ministério Público do DF



