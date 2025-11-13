Vigilância apreende bebidas suspeitas de falsificação no Recanto das Emas

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal apreendeu 19 garrafas de bebidas alcoólicas comercializadas de forma irregular em um estabelecimento no Recanto das Emas, na tarde desta quinta-feira (13/11). A equipe recolheu os produtos de uma marca de cerveja que continham um líquido transparente não identificado. O material será encaminhado para análise laboratorial pela Secretaria de Saúde (SES-DF). Há também suspeita de venda de bebidas possivelmente falsificadas.

Também foram alvo da fiscalização itens suspeitos de terem sido falsificados. O agentes recolheram 14 garrafas de uísque que apresentavam indícios de adulteração. Todo o material foi guardado em caixas lacradas e será periciado pela Polícia Civil para confirmar ou descartar o crime. O estabelecimento será autuado e pode ser multado ou até interditado.

Somente a Vigilância Sanitária apreendeu mais de 15 mil litros de bebidas alcoólicas em cerca de 300 estabelecimentos fiscalizados até o momento, neste ano. Mais de 60 deles foram autuados. A intensificação das ações também tem permitido identificar outras irregularidades, como falta de higiene, ausência de autorizações, sonegação fiscal e descumprimento de normas de segurança contra incêndio.

Segundo o gerente de fiscalização da Vigilância Sanitária, Gustavo de Lima, as irregularidades constatadas não indicam, necessariamente, contaminação por substâncias como metanol, mas configuram infração sanitária. “Nenhum estabelecimento pode romper a embalagem. O cliente deve receber o produto lacrado. A partir do instante que se tira o lacre e coloca em recipientes diferentes do original, está adulterando o produto”, destacou.

A Vigilância Sanitária realiza rotineiramente inspeções em distribuidoras de bebidas, bares, restaurantes, hotéis, motéis e clínicas. Nas últimas semanas, porém, as operações foram ampliadas devido aos casos de intoxicação por metanol registrados no DF. A chamada Operação Metanol reúne diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, Secretaria de Economia e DF Legal.

As ações de fiscalização vão continuar nos próximos dias, especialmente em locais com maior circulação de pessoas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 162.