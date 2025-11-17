Embrapa lança plataforma inédita para monitoramento da saúde dos solos

A metodologia mede a atividade das enzimas arilsulfatase e beta-glicosidase, bioindicadores ligados aos ciclos do enxofre e do carbono - (crédito: Fabiano Bastos/Embrapa)

A Embrapa lança hoje, durante a COP30, em Belém, a Plataforma Saúde do Solo BR, ferramenta inédita de monitoramento aberto e contínuo da qualidade dos terrenos brasileiros. O evento será na Agrizone, a Casa da Agricultura Sustentável da estatal, com transmissão pelo canal da Embrapa no YouTube. O sistema reúne mais de 56 mil amostras de todas as unidades da Federação e integra dados biológicos, físicos e químicos para orientar práticas agrícolas regenerativas e de baixo carbono.

A iniciativa representa um salto na democratização dos dados sobre saúde do solo, consolidando o Brasil como o país com o maior banco público do mundo na área. A plataforma é fruto de uma rede de 33 laboratórios comerciais que aplicam a tecnologia Bioanálise de Solos (BioAS), desenvolvida pela Embrapa há cinco anos. A parceria permite que o setor produtivo e a pesquisa científica operem em sintonia, com acesso a informações estratégicas para manejo e sustentabilidade.

Com a BioAS, o Brasil se tornou pioneiro em incorporar parâmetros biológicos às análises de rotina, ampliando a precisão no diagnóstico da qualidade dos solos. A metodologia mede a atividade das enzimas arilsulfatase e beta-glicosidase, bioindicadores ligados aos ciclos do enxofre e do carbono. Por serem sensíveis a mudanças no uso e manejo do solo, elas antecipam sinais de degradação e orientam práticas de recuperação antes de perdas produtivas significativas.

Além de reforçar a agenda climática e de segurança alimentar, a tecnologia posiciona o país na vanguarda da bioeconomia agrícola, ao fornecer métricas verificáveis de sustentabilidade. Para a Embrapa, o ativo BioAS e a nova plataforma são ferramentas centrais para que o Brasil comprove, com base científica, que é possível conciliar expansão agrícola e equilíbrio ambiental.

Segundo na informalidade

O Distrito Federal registrou a segunda menor taxa de informalidade do Brasil entre julho e setembro, com 26,9% dos ocupados, o equivalente a 412 mil trabalhadores, ficando atrás apenas de Santa Catarina (24,9%), segundo a PNAD Contínua do IBGE. A maioria atua sem carteira no setor privado (186 mil) ou como autônomos sem CNPJ (161 mil). Apesar da baixa informalidade, a capital federal tem a quarta maior taxa de desemprego do país, de 8%, com 134 mil pessoas sem trabalho. O número de trabalhadores por conta própria caiu 19,8% em um ano, enquanto o emprego público avançou 15,9%. O rendimento médio mensal no DF segue o maior do país: R$ 6.145.

R$ 365,7 bilhões

É o valor do Produto Interno Bruto do Distrito Federal, segundo o IBGE. O valor mantém a capital como o maior PIB da região Centro-Oeste e oitavo maior do Brasil. Os serviços participaram com 95,4% do valor adicionado bruto do Distrito Federal, com destaque para administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social (42,1%) e atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (20,8%).

Foco no autodesenvolvimento

O empresário e escritor Carlos Magno lança, em 2 de dezembro, às 19h30, no Ceratto Restaurante, o livro Caixa de ferramenta da maturidade. A obra propõe um método prático de autodesenvolvimento dividido em 52 semanas de exercícios e reflexões. Com foco na inteligência emocional aplicada ao cotidiano, o autor estrutura o conteúdo a partir de uma experiência pessoal: o diagnóstico de TDAH do filho.

O livro "Caixa de Ferramenta da Maturidade" será lançado no próximo dia 2 (foto: Reprodução)

A partir daí, consolidou anos de estudo sobre comportamento e equilíbrio entre propósito e ação. O livro busca traduzir conceitos de amadurecimento emocional em ferramentas de gestão pessoal, voltadas a quem enfrenta a pressão de decisões rápidas em ambientes profissionais e familiares. O lançamento contará com bate-papo e sessão de autógrafos com o autor, que tem se dedicado à relação entre produtividade, bem-estar e desenvolvimento humano no contexto corporativo.

Nota Legal do DF sorteia R$ 3,5 milhões amanhã

O segundo sorteio de 2025 do Nota Legal, programa da Secretaria de Economia do DF, distribuirá R$ 3,5 milhões em prêmios amanhã. Estão aptos 1,1 milhão de consumidores que registraram o CPF em notas fiscais emitidas entre novembro de 2024 e abril deste ano e estavam adimplentes com o Fisco local. Ao todo, foram gerados 75,1 milhões de bilhetes — limite de até 200 por mês por participante.

Estão aptos 1,1 milhão de consumidores que registraram o CPF em notas fiscais emitidas entre novembro de 2024 e abril deste ano e estavam adimplentes com o Fisco local (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O prêmio máximo será de R$ 1 milhão, seguido por outros 12,6 mil valores menores. Os sorteados poderão indicar conta bancária para recebimento entre 19 de novembro e 17 de fevereiro de 2026. Além dos sorteios, o programa permite o uso de créditos para abatimento de IPTU e IPVA, reforçando o incentivo à educação fiscal e ao combate à sonegação.

Justiça e cultura

O projeto O Racismo no Banco dos Réus será lançado em Brasília hoje. O evento vai reunir representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de docentes e gestores públicos. O projeto é uma realização da Associação Tocaia, organização sediada em Salvador que transforma a arte em instrumento de justiça e a cultura em território de reparação. Entre as principais frentes do projeto está o Samba pra Rua — iniciativa que promove ocupação cultural de espaços públicos — e oficinas no sistema socioeducativo. O lançamento em Brasília está marcado para ocorrer das 18h às 21h, no Teatro Mapati.









