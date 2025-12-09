Lares de idosos no DF se organizam para fim de ano especial

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para quem acumula décadas de histórias, as lembranças são tecidas pelas pessoas que passaram e deixaram marcas. No fim do ano, essas memórias costumam aflorar e despertar o espírito de solidariedade. É quando famílias se reúnem, partilham refeições e trocam presentes. Nos lares de idosos, não é diferente. Apesar de as companhias mudarem com o tempo, os vínculos se reinventam e, em dezembro, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) se mobilizam para promover ceias solidárias e campanhas de apadrinhamento para garantir momentos especiais aos moradores.

No Núcleo Bandeirante, o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, fundado em 1980 e sem fins lucrativos, realiza anualmente campanhas de apadrinhamento e arrecadação de itens para a ceia. Cada morador escolhe três presentes, disponíveis para consulta no site da instituição. Os doadores entregam as contribuições no local, e a troca ocorre no dia 25 de dezembro, durante a ceia de Natal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os nomes da lista está a pernambucana Maria do Socorro dos Santos, 62 anos, conhecida como Marilu. Seus pedidos são uma sandália de velcro, um perfume floral e um batom marrom. Marilu lembra com afeto de quando aproveitava o fim de ano em Olinda. "No réveillon, passava a noite nas barracas com minhas amigas, requebrava até o chão. Hoje, não posso mais por causa do quadril", conta. Mesmo assim, está animada para o Natal e o ano-novo. "Qual pernambucana não gosta de uma festa?", brinca.

Aposentada pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), ela trabalhou durante anos como diarista. Antes de se mudar para a instituição, vivia com a irmã mais velha até sofrer uma queda e machucar a lombar. "Para o ano que vem, desejo sarar do meu machucado e reconquistar minha independência", diz.

A coordenadora de captação de recursos do lar, Lilian Carvalho, 32, explica que, dos 92 idosos que moram na instituição, no máximo, 10% passam o fim de ano com familiares. O lar é mantido por um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), mas o repasse não cobre todos os gastos, tornando essencial a mobilização da comunidade. "É graças aos voluntários e doadores que conseguimos manter tudo de pé", afirma Lilian.

Cerca de 60 voluntários atuam ao longo do ano no Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Uma delas é a assistente social Sergiane de Freitas Costa, 42. Para ela, fim de ano é uma época sensível por estar associada a encontros familiares: "É crucial a presença de pessoas mostrando aos idosos que eles não estão sozinhos. Isso evita sensação de abandono e pensamentos tristes, como a depressão. Nosso papel é fazer com que eles tenham a sensação de pertencimento".

Interação

O psicólogo Leonardo Tavares da Silva, 44, reforça a importância das relações em qualquer fase da vida. "O ser humano é social. Nos constituímos nas relações. O isolamento é prejudicial, gera queda de estímulos e compromete a saúde", fala. Para evitar a sensação de isolamento, em dezembro, o lar recebe visitas de grupos culturais, contação de histórias, feira natalina, apresentações com animais de estimação, idas ao shopping e visita à Caixa Cultural.

Em Sobradinho, o Lar São José do Candango também realiza campanhas de apadrinhamento e arrecadação de alimentos para as ceias tanto de Natal quanto de ano-novo. No Instagram da instituição, é possível acessar as listas de pedidos. Com uma mesa forrada de toalha vermelha, enfeites temáticos e músicas natalinas, os 50 idosos se reúnem para celebrar. "Muitas datas especiais passam batido ao longo do ano. Tentamos dar a oportunidade para que os idosos consigam aproveitar o Natal e o ano-novo", conta a diretora Marcia Gibson, 49.

A mesma mobilização ocorre no Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, também em Sobradinho, onde a lista de pedidos fica disponível presencialmente na instituição e por telefone. Por lá, a chegada do Natal enche de alegria moradores como Angelina Pereira Barbosa, 73. "Aqui, a ceia é feita como em casa de família: jantamos no dia 24 e, no dia seguinte, comemos o que sobrou. A organização e a atenção dos funcionários faz com que a data seja repleta de carinho e cuidado", diz.

Angelina chegou a Brasília devido a uma coincidência. Há 27 anos, viu um anúncio de emprego para cuidar de uma adolescente que acabara de sair do hospital e descobriu que se tratava da filha de um de seus irmãos adotivos. Trabalhou com a família até que varizes graves, artrose no joelho e uma hérnia umbilical a impediram de continuar. Foi quando se mudou para o lar, onde encontrou carinho e afeto. "Eu dizia que preferia ir para um cemitério do que para um lar de idosos", lembra. Hoje, ela nutre laços com moradores e funcionários. "Eu digo para elas que são minhas filhas de coração, e os filhos delas, meus netos", conta.

Para este Natal, ela pediu perfume, hidratante, acessórios de cabelo e bijuteria. No dia a dia, participa das oficinas de artesanato e da horta comunitária. O processo de fazer as peças de papel machê funciona como descanso mental. Também gosta de usar o celular para ver Instagram, Facebook e jogos da memória. Seu desejo também é conseguir um telefone novo.

O colega de lar, Samuel Gonçalves Dias, 68, é menos falante. Ele solta uma risada ao falar que seu nome é igual ao do poeta maranhense. De olhar tranquilo, ele descreve o Natal da instituição como um momento especial. "A gente sente que pensaram na gente. Fica um clima bom", comenta. Seu pedido de Natal é um perfume e um hidratante.

Morador há mais tempo do lar, Manoel Quirino, 80, vive na instituição há 14 anos. Para ele, as festas de fim de ano despertam lembranças familiares. "Lembro quando a família era maior. Meus pais, meus irmãos. Eu sempre ia para Tocantins passar as festas com eles", diz. De presente, ele pediu um relógio, um sapato tamanho 41 e calça tamanho 46. Aos cuidados de quem torna tudo possível, Marilu, Angelina, Dias, Quirino e tantos outros moradores de lares de idosos aguardam mais um fim de ano marcado pelo amor ao próximo.

Confira como ajudar:

Lar dos Velhinhos Maria Madalena

https://www.lardosvelhinhosmariamadalena.org/natal

@lardosvelhinhosmariamadalena

Smpw Trecho 3 Q 1 Conjunto A S/N - Núcleo Bandeirante, Brasília - DF, 71735-090

Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes

http://www.lardosvelhinhos.org.br/comoajudar.html

@lardosvelhinhos

Rua Quadra 14, Area Especial 1, Sobradinho - Sobradinho, Brasília - DF, 73050-000

Lar São José do Candango

https://casadocandango.org.br/index.php/lar-sao-jose

@larsaojosebsb

Qd 14 Ae 17/18 - Sobradinho, Brasília - DF, 73050-000

No site da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), você encontra a lista de todas as instituições conveniadas: https://www.sedes.df.gov.br/idosos





*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais Cidades DF Restaurante Comunitário de Planaltina reabre após sete meses em obras

Restaurante Comunitário de Planaltina reabre após sete meses em obras Cidades DF MPDFT sugere ações para evitar atropelamentos de capivaras do Lago Paranoá

MPDFT sugere ações para evitar atropelamentos de capivaras do Lago Paranoá Cidades DF IgesDF abre cadastro reserva para médico e educador físico

Como ajudar

Lar dos Velhinhos Maria Madalena

https://www.lardosvelhinhosmariamadalena.org/natal

@lardosvelhinhosmariamadalena

Smpw Trecho 3 Q 1 Conjunto A S/N - Núcleo Bandeirante, Brasília - DF, 71735-090

Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes

http://www.lardosvelhinhos.org.br/comoajudar.html

@lardosvelhinhos

Rua Quadra 14, Area Especial 1, Sobradinho - Sobradinho, Brasília - DF, 73050-000

Lar São José do Candango

https://casadocandango.org.br/index.php/lar-sao-jose

@larsaojosebsb

Qd 14 Ae 17/18 - Sobradinho, Brasília - DF, 73050-000

No site da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), você encontra a lista de todas as instituições conveniadas: https://www.sedes.df.gov.br/idosos