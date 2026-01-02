Um novo ano abraçado pelo povo

A chegada de 2026 foi marcada por diversos shows para o entretenimento dos brasilienses. No último dia do ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) estimou que 200 mil pessoas passaram pela Esplanada dos Ministérios para acompanhar os shows e a tradicional queima de fogos. Artistas como Samuel Rocha, Israel e Rodolffo, Heverton e Heverson, Carlinhos Brown e Lauana Prado subiram ao palco garantindo um réveillon ao som de diversos estilos. O Celebra DF também marcou o primeiro dia de 2026 com mais uma noite repleta de festas. Ontem, Adriana Samartini, Murilo Huff, Ana Castela, Pedro Paulo & Matheus e Belluco, e Calcinha Preta marcaram presença para continuar embalando a população em mais uma comemoração.

Vanuza Almeida, 40 anos, afirmou que deseja um 2026 repleto de muito sucesso para a população. "Espero muita paz, alegria e muito dinheiro; 2025 foi um ano complicado para nós, quero que este novo ano seja muito melhor", afirmou. Para o marido dela, Arlei Alves, 43, este ano tem tudo para ser um ano melhor e com mais oportunidades. "O principal para mim é prosperidade. Espero concretizar sonhos", acrescentou.

Finalizando o ciclo anual, a família de Josimar Sousa, 47, estava em peso para comemorar a chegada do novo ano. Acompanhado da esposa, Paula Souza, 46, e dos cinco filhos, ele agradece pelo ano que passou. "Foi um 2025 muito bom, com saúde e família toda bem. Espero que o próximo ano seja ainda melhor", disse. Paula comenta que seus desejos para 2026 são voltados para a sua família e amigos. "Quero saúde e alegria para a minha família. Desejo tudo de bom para os amigos também" disse.

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), também participou da festa na Esplanada. Ao Correio, ela fez seus votos para 2026. "Eu celebro o réveillon em Brasília há quatro mandatos. Vai ser um ano de muitas realizações", desejou. Ela também desejou amor e união para a população. "Eu quero muito que a população do Brasil e de Brasília tenha mais compaixão, humanidade e amor ao próximo".

Dois dias de festa

Mesmo com os momentos de chuva de ontem, o jovem Matheus Silva, 21, disse que veio aproveitar a gratuidade do evento. "É uma oportunidade única para a população aproveitar tantos shows de forma gratuita", afirmou. Ele estava acompanhado de sua família e, para 2026, desejou muita prosperidade. "A única coisa que eu quero para este ano é dinheiro. Isso vai ajudar toda a minha família", disse.

Acolhedor para todos os públicos, o evento na Esplanada também contou com espaços inclusivos para idosos e pessoas com deficiência (PCD). A inclusão do festival chamou a atenção de Joyce Kelly, 30. "Essa iniciativa permite que todos os tipos de pessoas possam participar do evento", afirmou.

A namorada de Joyce, Laura Viana, 26, disse que não deixou a chuva prejudicar a sua noite. Vestida com uma capa e portando um guarda-chuva, ela disse que nada iria atrapalhar o tão esperado show do Calcinha Preta. "Nada vai me fazer perder esse show", brincou.

Espiritualidade

A Praça dos Orixás, no Lago Sul, também foi palco para o réveillon. Praticantes de religiões de matrizes africana se reuniram para uma noite de comemorações com foco na conexão com a religiosidade. A programação seguiu com a Festa de Iemanjá, tradicional celebração, com a realização de rituais religiosos afro-brasileiros, incluindo cortejo simbólico e a entrega de balaios e flores em homenagem a Iemanjá.

"Vim agradecer pelas bênçãos que tive no meu ano. Foi um processo muito bom e de muitas conquistas", disse Lindomar Vieira, 45. Ele conta que passar a virada do ano na Praça dos Orixás era uma tradição para ele e, após um período sem visitar o local no dia 31, agora espera retornar o costume a partir deste ano. "Eu quero transformar isso em uma tradição de novo. É algo que faz bem para mim", concluiu.
















