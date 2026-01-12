Plano Piloto e Planaltina terão corte de energia nesta segunda; veja endereços

Caso a execução dos serviços seja concluída antes do horário previsto, a energia será restabelecida imediatamente - (crédito: Divulgação/Neoenergia )

Moradores de duas regiões administrativas do Distrito Federal terão o fornecimento de energia elétrica suspenso nesta segunda-feira (12/1) para a realização de serviços de modernização e melhorias na rede. Os desligamentos programados visam garantir a segurança das equipes técnicas e da população.

No Plano Piloto, a interrupção ocorrerá das 9h às 10h e afetará a CLN 102, SQN 102, EQN 102 e EQN 103. Já em Planaltina, o serviço será suspenso das 10h às 16h nos seguintes endereços: Estância Mestre D'armas IV, Condomínio Mestre D'Armas (Quadra 23, Módulo 01, Lote 01) e Estância Mestre D'Armas V.

A concessionária informa que, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia será restabelecida imediatamente, sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções inesperadas no fornecimento. Nessas situações, os consumidores devem entrar em contato pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, mediante o uso de aparelho adaptado.

