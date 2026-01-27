Professora destaca que as mulheres precisam confiar nas instituições

Janaína Penalva enfatizou o papel da imprensa na denúncia contra agressão e busca pela proteção feminina - (crédito: Ed.Alves/CB/D.A Press)

O principal desafio para enfrentar a violência contra mulher no Brasil é a falta de atitude. Foi o que destacou Janaína Penalva, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), no evento CB Debate — Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos, nesta terça-feira (27/1). “Quem observa não age, quem observa se imudece”, afirmou a educadora.

Para ela, faltam ações efetivas que garantam a segurança feminina no Brasil. “Não basta denunciar, você precisa criar condições para que as mulheres resistam e para que elas confiem nas instituições”, reforçou.

O cenário da violência de gênero é preocupante no país: em 2025, o número de feminicídios bateu recorde no Brasil, com 1.470 casos de janeiro a dezembro, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a professora da UnB, o momento atual de discussão é importante. “Temos mulheres morrendo, mas temos também um movimento feminista e instituições preocupadas com esse cenário e atuando de forma forte”, ressaltou.

Janaína reforçou ainda que o papel da mídia é essencial no momento de luta: “Parabenizo o Correio por essa atuação porque a imprensa tem um papel central. Tanto na replicação de campanhas institucionais, das instituições do Estado, quanto na criação das suas próprias práticas e formas de denunciar e cuidar das mulheres”.

“A imprensa é uma grande parceira nesse movimento de falar sobre o assunto, não só observar, mas falar. E isso tira as pessoas dessa situação de mudez em que se encontram”, acrescentou.

O cenário da violência de gênero no Distrito Federal exige atenção urgente: em 2025, a capital registrou 11,3 mil casos de violência doméstica, uma média alarmante de 30 ocorrências por dia. O aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, somado aos recentes casos que vitimaram uma adolescente e uma mulher idosa, reforça a necessidade de políticas públicas mais robustas e de uma rede de apoio que funcione preventivamente.

Para enfrentar essa realidade, o evento organizado pelo Correio Braziliense reúne grandes nomes como as ministras Marina Silva e Luciana Santos, além de magistradas e especialistas. O primeiro painel focará na responsabilidade institucional do Estado, enquanto o segundo debaterá a mobilização social e a mudança cultural necessária para erradicar a violência contra a mulher.

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615

