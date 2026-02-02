InícioCidades DF
Motociclista morre após perder o controle durante ultrapassagem na DF-480

Segundo CBMDF, populares relataram que o motociclista perdeu o controle do veículo após uma ultrapassagem na via. Ocorrência foi na altura do Parque do Gama

Motociclista morre após perder o controle de veículo e cair na pista após ultrapassagem na DF-450 - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um motociclista morreu após perder o controle do veículo e cair na pista, na altura do Parque do Gama, na manhã desta segunda-feira (2/2). O sinistro de trânsito mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF)

Segundo CBMDF, populares relataram que o motociclista perdeu o controle do veículo após uma tentativa de ultrapassagem na via. Depois da regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o óbito foi declarado no local. 

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela cena. 

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 02/02/2026 14:57
