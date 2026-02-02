Motociclista morre após perder o controle durante ultrapassagem na DF-480

Um motociclista morreu após perder o controle do veículo e cair na pista, na altura do Parque do Gama, na manhã desta segunda-feira (2/2). O sinistro de trânsito mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF).
Segundo CBMDF, populares relataram que o motociclista perdeu o controle do veículo após uma tentativa de ultrapassagem na via. Depois da regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o óbito foi declarado no local.
A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela cena.
