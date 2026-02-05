InícioCidades DF
Nelson Maravalhas apresenta exposição Experimental no Lago Norte

O Museu Hypnacoteca Maravalhas reúne obras do mesmo artista que projeta imagens mentais no mundo real, provocando impacto nos visitantes

Exposição permanente é inspirada no inferno de Dante - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
O Museu Hypnacoteca Maravalhas — também conhecido como Museu do Urubu, no Lago Norte, é um espaço monográfico, inaugurado em 2024, que reúne exclusivamente obras de Nelson Maravalhas, artista plástico e professor aposentado de desenho, pintura e história da arte da Universidade de Brasília (UnB). Trata-se de um local dedicado à arte autoral. Aberto aos sábados e domingos, das 15h às 19h, o local é resultado de um projeto de vida construído ao longo de duas décadas de economia financeira do idealizador.

A ideia do museu nasceu após a aposentadoria do artista, quando o galpão onde morava e guardava suas produções se tornou pequeno demais para abrigar o acervo. "Não havia nenhum lugar em Brasília que eu pudesse mostrar minhas obras de forma inteira assim", afirma Maravalhas. A solução estava ao lado, no terreno onde hoje funciona o museu. Ele investiu as economias no espaço expositivo, sem imaginar, anos antes, que aquele seria o destino do dinheiro poupado.

O nome Hypnacoteca carrega o conceito central do trabalho do artista. "É um neologismo. É uma palavra criada por mim. São dois termos gregos: Hypnos e pinacoteca. Hypnos é sono; pinacoteca é o lugar de guardar quadros. Eu juntei essas duas palavras, pois grande parte do meu trabalho é a partir de imagens mentais que eu vejo entre o sono e a vigília", explica. Segundo ele, o chamado estado hipnagógico — momento entre estar acordado e adormecer — faz parte do seu processo criativo. "Eu não anoto em lugar nenhum. Apenas guardo na memória. Se passar pelo teste da memória, valeu a pena. Significa que é algo importante e que merece viver no mundo real, ser eternizado. O primeiro passo é não esquecer".

Com uma estética que provoca impacto e até estranhamento, a sustentabilidade é um dos eixos centrais do trabalho. O artista reaproveita materiais diversos e evita desperdícios, incorporando inclusive elementos orgânicos encontrados, como animais mortos em decomposição. "Tudo aqui nasce de alguma coisa externa a mim", resume.

Atualmente, o museu abriga a exposição Experimental, que reúne cerca de 300 peças e está sem data definida para ser encerrada. A mostra propõe uma abordagem diferente da produção do artista, misturando referências da história da arte e da ciência, gestos com carvão, fotografias e borrões intencionais. "Eu invento outra pegada da imagem que está na minha cabeça. Eu produzo aleatoriamente, de forma espontânea. Na maior parte das vezes, há uma projeção mental", detalha.

03/02/2026 Bruna Gaston CB/DA Press. Museu do Urubu, Hypnacoteca Maravalhas. Artista e dono Nelson Maravalhas
Obras de Nelson Maravalhas estão no museu (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Além da mostra temporária, o espaço conta com uma exposição permanente inspirada no Inferno de Dante, concebida como um "teatro mudo e parado". "Não tem nada no Brasil igual. Meu trabalho é completamente fora da casinha. Tudo isso é meio infernal. Tudo aqui tem uma história. Nada é para ficar bonito e decorar a parede".

O artista destaca, ainda, o desejo de ampliar o alcance do museu, especialmente entre estudantes. "Eu quero alcançar a população, mas, principalmente, as escolas. É a minha maior missão. Eu conclamo os professores de artes plásticas da Secretaria de Educação e os alunos que venham conhecer. O espaço está aberto para todos. Aqui a gente visa a cultura brasileira e a abertura dos horizontes do ser humano".

Para o segundo semestre deste ano, o museu prepara uma nova exposição, dedicada a desenhos espontâneos ou trabalhos sobre papel, com uma proposta mais leve dentro do universo intenso que marca a identidade de Nelson Maravalhas.

Serviço

Museu Hypnocoteca Maravalhas

Funcionamento: Sábados e domingos

Horário: 15h às 19h

Localização: Núcleo Rural Córrego Urubu, Lago Norte

Entrada Gratuita

Rede social @hypnacoteca_maravalhas

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 05/02/2026 06:00
