OAB-DF cria comissão com a sociedade para acompanhar a recuperação do BRB

O presidente da OAB-DF, Paulo Maurício “Poli” Siqueira, defendeu, no CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (10/2), que a Ordem terá um papel essencial para a recuperação da crise do Banco de Brasília (BRB). De acordo com Poli, a OAB deve fiscalizar a aplicação de possíveis aportes federais fornecidos ao BRB, para garantir que o banco continue atuando no interesse da população do Distrito Federal.

Para a fiscalização do uso do dinheiro público, a Ordem dos Advogados prevê a criação de uma comissão independente multidisciplinar, com representantes da sociedade civil. “Setor imobiliário, comércios, pequenas empresas, programas sociais, entre outros, dependem do BRB. E vamos atuar firmemente nessa recuperação”, disse Poli às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira.

O advogado explica que o principal objetivo da comissão é acompanhar os debates e votações na Câmara Legislativa do Distrito Federal que envolvam o BRB, durante a aplicação do plano de recapitalização, anunciado pelo presidente do banco, Nelson de Souza. O plano, segundo Poli, é ouvir as demandas da população brasiliense e trazê-las para a pauta.

“Não temos dúvidas de que houve irregularidades, mas não podemos trabalhar com terra arrasada. Devemos acompanhar a recuperação, onde for necessária essa intervenção na sociedade civil”, disse. Apesar de o foco ser na reestruturação do BRB, o entrevistado afirma que, caso seja necessário, e autoridades apontem irregularidades durante as investigações, a OAB poderá interferir no julgamento.

