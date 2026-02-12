InícioCidades DF
TJDFT nega habeas corpus a Pedro Turra e mantém prisão preventiva

Ex-piloto é acusado de agredir adolescente; decisão foi tomada durante sessão iniciada na tarde desta quarta-feira (12/2)

TJDFT nega habeas corpus a Pedro Turra e mantém prisão preventiva - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou, na tarde desta quarta-feira (12/2), o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Pedro Arthur Turra Basso, acusado de agredir o adolescente Rodrigo Castanheira. A vítima morreu após 16 dias internada no Hospital Brasília, em Águas Claras.

O recurso foi analisado por desembargadores da Corte, que avaliaram os argumentos da defesa e do Ministério Público. O colegiado decidiu manter a prisão preventiva do investigado.

Durante o julgamento, os magistrados discutiram os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, como a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do caso e eventual risco à instrução criminal.

A defesa sustentou que não estariam presentes elementos suficientes para justificar a prisão preventiva e pediu que Turra pudesse responder ao processo em liberdade. Já o Ministério Público defendeu a manutenção da medida, argumentando que a soltura poderia comprometer o andamento do processo.

Após as sustentações analise do caso, os desembargadores proferiram os votos e proclamaram a negativa ainda durante a sessão.

O julgamento foi conduzido pela Turma Criminal do TJDFT. Compõem o colegiado:

  • Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, relator do caso
  • Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, 1º vogal
  • Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2º vogal

O caso segue em tramitação na Justiça do Distrito Federal.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Paulo Gontijo e Luiz Fellipe Alves
postado em 12/02/2026 14:14 / atualizado em 12/02/2026 14:43
