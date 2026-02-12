TJDFT nega habeas corpus a Pedro Turra e mantém prisão preventiva - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou, na tarde desta quarta-feira (12/2), o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Pedro Arthur Turra Basso, acusado de agredir o adolescente Rodrigo Castanheira. A vítima morreu após 16 dias internada no Hospital Brasília, em Águas Claras.

O recurso foi analisado por desembargadores da Corte, que avaliaram os argumentos da defesa e do Ministério Público. O colegiado decidiu manter a prisão preventiva do investigado.

Durante o julgamento, os magistrados discutiram os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, como a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do caso e eventual risco à instrução criminal.

A defesa sustentou que não estariam presentes elementos suficientes para justificar a prisão preventiva e pediu que Turra pudesse responder ao processo em liberdade. Já o Ministério Público defendeu a manutenção da medida, argumentando que a soltura poderia comprometer o andamento do processo.

Após as sustentações analise do caso, os desembargadores proferiram os votos e proclamaram a negativa ainda durante a sessão.

O julgamento foi conduzido pela Turma Criminal do TJDFT. Compõem o colegiado:

Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, relator do caso

Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, 1º vogal

Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2º vogal

O caso segue em tramitação na Justiça do Distrito Federal.

