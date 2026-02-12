InícioCidades DF
Secretaria de Educação se pronuncia sobre creche interditada após irregularidades

A pasta comentou sobre as denúncias e decisão da DF Legal de interditar e multar a creche depois de inúmeras denúncias de pais e funcionários

Creche recebe multa após driblar interdição - (crédito: Reprodução DF Legal)
Após interdição da Creche Casa da Mãe Preta, localizada no Park Way, pela secretaria DF Legal, na última quarta-feira (11/2), a Secretaria de Educação (SEDF) emitiu uma nota nesta quinta-feira (12/2). Além da interdição, a DF Legal multou a creche no valor de R$ 34 mil após uma segunda investigação que constatou que a direção da creche estava furando a ordem de interdição da DF Legal. 

De acordo com a pasta, "a Secretaria está acompanhando a interdição da creche e aguardará a realização de nova vistoria do Corpo de Bombeiros, na expectativa de uma possível liberação", afirmou. A secretaria também informou que, caso não seja reaberta, as crianças não ficarão desamparadas. "Estudos foram iniciados para a realocação dos estudantes para outras instituições. As famílias receberão contato para indicação das possibilidades de movimentação", acrescentou. 

A creche foi alvo de uma série de denúncias feitas por funcionários e familiares de crianças atendidas pela instituição. Os relatos apontaram irregularidades graves na gestão da unidade, incluindo assédio moral, perseguições internas, demissões arbitrárias, adoecimento psicológico de trabalhadores e problemas sanitários que colocariam em risco a saúde das crianças, especialmente no início do ano letivo de 2026. Segundo relatos, o Conselho Tutelar e a Vigilância Sanitária teriam identificado focos de escorpiões dentro da instituição, inclusive em áreas de recreação infantil.

A creche foi interditada na manhã de terça-feira (10/2), após denúncias vinculadas com exclusividade pelo Correio. Durante a fiscalização, a equipe verificou que o estabelecimento não possuía licença válida do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que estava indeferida, o que motivou a interdição imediata.

Após a interdição, mães e funcionárias da creche procuraram o Correio para relatar que o local continuava funcionando. No dia seguinte, a creche foi flagrada pela fiscalização funcionando normalmente, o que gerou uma multa de R$ 33.938,80. A secretaria informou que as atividades só seriam retomadas quando as pendências no Registro e Licenciamento de Empresas (RLE) fossem sanadas.

  • Segundo relatos, estrutura da creche estaria precária e sem a devida manutenção
    Segundo relatos, estrutura da creche estaria precária e sem a devida manutenção Material cedido ao Correio
  • A vigilância sanitária encontrou foco de escorpiões no terreno da creche
    A vigilância sanitária encontrou foco de escorpiões no terreno da creche Material cedido ao Correio
  • Segundo as denúncias, materiais de higiene pessoal como toalhas eram reaproveitadas
    Segundo as denúncias, materiais de higiene pessoal como toalhas eram reaproveitadas Material cedido ao Correio

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Luiz Fellipe Alves e Vitória Torres
postado em 12/02/2026 17:26
