Secretaria de Educação se pronuncia sobre creche interditada após irregularidades

Após interdição da Creche Casa da Mãe Preta, localizada no Park Way, pela secretaria DF Legal, na última quarta-feira (11/2), a Secretaria de Educação (SEDF) emitiu uma nota nesta quinta-feira (12/2). Além da interdição, a DF Legal multou a creche no valor de R$ 34 mil após uma segunda investigação que constatou que a direção da creche estava furando a ordem de interdição da DF Legal.

De acordo com a pasta, "a Secretaria está acompanhando a interdição da creche e aguardará a realização de nova vistoria do Corpo de Bombeiros, na expectativa de uma possível liberação", afirmou. A secretaria também informou que, caso não seja reaberta, as crianças não ficarão desamparadas. "Estudos foram iniciados para a realocação dos estudantes para outras instituições. As famílias receberão contato para indicação das possibilidades de movimentação", acrescentou.

A creche foi alvo de uma série de denúncias feitas por funcionários e familiares de crianças atendidas pela instituição. Os relatos apontaram irregularidades graves na gestão da unidade, incluindo assédio moral, perseguições internas, demissões arbitrárias, adoecimento psicológico de trabalhadores e problemas sanitários que colocariam em risco a saúde das crianças, especialmente no início do ano letivo de 2026. Segundo relatos, o Conselho Tutelar e a Vigilância Sanitária teriam identificado focos de escorpiões dentro da instituição, inclusive em áreas de recreação infantil.

A creche foi interditada na manhã de terça-feira (10/2), após denúncias vinculadas com exclusividade pelo Correio. Durante a fiscalização, a equipe verificou que o estabelecimento não possuía licença válida do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que estava indeferida, o que motivou a interdição imediata.

Após a interdição, mães e funcionárias da creche procuraram o Correio para relatar que o local continuava funcionando. No dia seguinte, a creche foi flagrada pela fiscalização funcionando normalmente, o que gerou uma multa de R$ 33.938,80. A secretaria informou que as atividades só seriam retomadas quando as pendências no Registro e Licenciamento de Empresas (RLE) fossem sanadas.

