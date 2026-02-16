Celina Leão reinaugura ala de Nefrologia do Hospital Regional de Taguatinga

Celina Leão e o secretário Juracy Lacerda inaugurando sistema de osmose, responsável por filtrar a água utilizada no procedimento - (crédito: Matheus Oliveira/Agência Saúde)

A vice-governadora Celina Leão esteve presente, na manhã desta segunda-feira (16/2), no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para a reinauguração da Nefrologia da unidade. A cerimônia marcou a entrega de novos equipamentos de hemodiálise, a inauguração de um sistema de osmose — responsável por filtrar a água utilizada no procedimento — e a disponibilização de ambulâncias exclusivas para o atendimento dos pacientes, com funcionamento das 7h às 22h.

Celina Leão destacou o reforço no transporte especializado para garantir o acesso ao tratamento. “Nós temos 30 vans adquiridas com essa adaptação para buscar as pessoas com dificuldade de mobilidade, ou seja, serão 80 transportes agora para que possam fazer o tratamento de hemodiálise nas nossas unidades da rede pública”, afirmou.

O secretário de Saúde, Juracy Lacerda, ressaltou o crescimento dos casos de doenças renais crônicas e a necessidade de reestruturação da rede pública. “As doenças renais crônicas, com o envelhecimento da população, estão em ascensão. Comparando com estatísticas anteriores, vemos o avanço dessas doenças. Isso significa que a gente precisa reestruturar a rede para poder ter capacidade de absorção desses pacientes que estão virando renais crônicos. Isso virou uma estratégia do governo”, explicou.

Segundo ele, a revitalização do HRT representa um salto na capacidade de atendimento. “Nós temos feito um processo de reestruturação dos nossos hospitais. Essa revitalização no HRT está trazendo mais humanização para o nosso paciente, modernização dos equipamentos. Estamos saindo da capacidade de atender 50 pacientes para 145 pacientes, ou seja, com duas reestruturações a gente ampliou em quase 160% o volume da rede”.

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu na aquisição de 75 novas máquinas de hemodiálise para toda a rede pública de saúde. No HRT, foram entregues 29 novos equipamentos. A reforma da ala de Nefrologia teve início em agosto do ano passado.