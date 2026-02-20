Ventoinha de Canudo vence a categoria Melhor Momento

Entre tantos instantes marcantes do carnaval, o Bloco Ventoinha de Canudo protagonizou o Melhor Momento do #CBFolia 2026. A cena que garantiu o prêmio emocionou foliões e jurados e traduziu a essência da festa: alegria espontânea, ocupação pacífica dos espaços públicos e forte conexão coletiva.

Um dos blocos mais singulares do Distrito Federal, o Ventoinha arrastou uma legião de brasilienses para o gramadão da 207 Norte, transformando a tradicional tesourinha em palco de celebração. O grupo mostrou que não precisa de grandes estruturas para arrebatar o público. Com o sopro das flautas e a marcação dos tambores, construiu uma atmosfera envolvente, acessível e inclusiva.

Conhecido como o bloco da inclusão, o Ventoinha reúne adolescentes, adultos, filhos e netos em uma mesma roda de folia. Em 2026, contou ainda com a participação do Maracatu Boiadeiro Brilhante, que reforçou a percussão e ampliou a potência rítmica do cortejo.

Criado em 2004, após uma viagem de amigos músicos à Bahia, o bloco nasceu da ideia de formar uma banda guiada pelo som do pífano, instrumento tradicional no Nordeste. A partir dessa proposta simples e autoral, surgiu um projeto carnavalesco que, mesmo sem palco e sem trio elétrico, conquistou o público brasiliense e consolidou seu grito já emblemático nas ruas da 207 Norte: a celebração da tesourinha como espaço coletivo de cultura e pertencimento.

Uma das fundadoras, produtora e integrante do bloco Dani Neri aproveitou o espaço para reforçar a importância cultural e política do grupo. “É muita emoção para nós. Esse prêmio vem com muita história, pois é o 23º carnaval de rua do Bloco Ventoinha de Canudo, onde a gente reverencia a cultura do pífano (flautas de taboca), que é uma cultura tradicional e patrimônio do Brasil. A nossa tradição é passar pela tesourinha e, no ano passado, nós fomos retirados do nosso tradicional percurso. Então, esse ano, estamos ganhando esse melhor momento porque foi um ano de resgate”, destacou.

Ela também cobrou mais apoio das autoridades ao carnaval de rua do DF. “O nosso bloco é pela cidadania, pelo direito à cidade, é pelo direito ao carnaval com respeito e dizer que Brasília tem, sim, cultura e gente feliz, brincando com respeito. Esse prêmio vai para todos os foliões que estiveram lá com a gente, para todos os brincantes, as pernas de pau, os pifeiros, os bonecos gigantes e a cultura de Brasília que merece muito respeito, porque quem tá fazendo carnaval aqui hoje tá fazendo com muita garra, é muito desafiador a gente continuar sem as políticas públicas corretas para o carnaval. A gente merece políticas públicas. Vamos falar do carnaval de 2027 a partir de já.”