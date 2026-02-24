InícioCidades DF
Vazamento químico mobiliza bombeiros em prédio de Taguatinga

Substância com risco por inalação se espalhou pelo sistema de ar-condicionado; prédio foi evacuado, e uma pessoa precisou de atendimento médico

Vazamento químico mobiliza bombeiros em prédio de Taguatinga
O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado na tarde desta terça-feira (24/2) para atender a um vazamento de produto químico, com potencial risco por inalação em um edifício comercial na região de Taguatinga. A ocorrência foi registrada no 20º andar do Connect Towers, localizado na QS 01, Bloco D.

O agente químico, ainda não identificado, acabou se espalhando pelo sistema de ventilação, alcançando outros andares. Como medida preventiva, o alarme de incêndio foi acionado, e o prédio, evacuado. Em cerca de 15 minutos, todos os ocupantes foram conduzidos com segurança para a área externa.

Durante a operação, a área ao redor do edifício foi isolada, e as pessoas passaram por triagem. Uma vítima, consciente e em estado estável, recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao hospital para avaliação especializada.

Após a confirmação de que não havia mais risco aos ocupantes, o prédio foi liberado para retomada das atividades. A origem e a composição da substância liberada ainda não foram determinadas. 

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 24/02/2026 18:27
