Correio reúne mulheres líderes em debate sobre proteção feminina e fim do feminicídio

Em evento realizado em parceria com a TV Brasília, presidente do grupo Guilherme Machado defende educação desde a infância como caminho para mudar a cultura de violência - (crédito: Foto: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, abriu nesta quinta-feira (26/2) mais uma edição do ciclo de debates promovido pelo jornal sobre proteção às mulheres, reafirmando o compromisso do veículo com o tema. "O Correio assumiu essa bandeira", declarou Machado diante de uma plateia que ele mesmo descreveu como repleta de "mulheres poderosas".

O evento integra uma sequência de iniciativas do jornal sobre o tema. No início do ano, o Correio realizou seu primeiro debate dedicado ao feminicídio. Agora, com o Dia Internacional da Mulher se aproximando, a redação optou por ampliar o escopo da conversa. "Essa questão de feminicídio, de maus tratos com as mulheres, de machismo, é um tema muito mais amplo", justificou o presidente, explicando a escolha pelo mote "Cuidado com as Mulheres" para esta edição.

Entre os destaques do encontro, Machado ressaltou a fala de Celina Leão — que ele identificou como o ponto relevante do debate — sobre a necessidade de levar a discussão às escolas. Para o presidente do Correio, é na formação das novas gerações que reside a esperança de uma mudança estrutural. "É o futuro que vai ser diferente. A nossa meninada, a nossa criançada, é que realmente vai fazer isso acabar", afirmou.

A perspectiva educacional é cada vez mais defendida por especialistas no combate à violência de gênero. Pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que programas de educação voltados para a desconstrução do machismo na infância e adolescência têm potencial significativo de impacto na redução de casos de violência doméstica e feminicídio a longo prazo.

Um compromisso pessoal e institucional

Machado encerrou sua fala misturando o institucional e o pessoal. Pai de duas filhas e marido, ele relatou ter se tornado avô de uma menina este ano — experiências que, segundo ele, tornam o tema ainda mais concreto em sua vida cotidiana. "Tenho o privilégio de conviver com várias mulheres", disse, em tom de quem fala também por experiência própria.

Somente no último ano, o Brasil registrou 1.470 feminicídios. Para enfrentar essa realidade, o evento organizado pelo Correio Braziliense reúne grandes nomes como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha e a presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM-DF), Maria das Neves Filha. No encontro, também estarão presentes acadêmicos e juristas. O debate será dividido em dois painéis: o primeiro irá tratar da proteção à mulher durante a infância, enquanto o segundo irá abordar a proteção da mulher em diferentes instâncias e órgãos dos governos.

