Desejo em alta: os fetiches mais buscados pelos brasilienses

Brasília soma 3.678 novos cadastros na plataforma e aparece à frente de Goiânia, Campo Grande e Cuiabá - (crédito: Freepik)

Entre a rotina política e a vida urbana intensa, o comportamento íntimo dos brasilienses ainda consegue ser gritante. Prova disso é que o Distrito Federal lidera o recorte do Centro-Oeste no Censo dos Fetiches 2025, realizado pelo Sexlog, e concentra os principais indicadores da região.

No DF, o sexo anal aparece como fetiche mais buscado, seguido por fantasias coletivas que ganham força no ranking local. O cuckold soma 1.775 marcações, as orgias registram 1.745 e a dupla penetração chega a 1.627 O sexo virtual também tem presença relevante, com 1.248 marcações. “O Centro-Oeste revela uma curiosidade forte por fantasia coletiva. O desejo aqui envolve cena, narrativa e múltiplos papéis”, analisa Mayumi Sato, CMO do Sexlog.

A capital federal registra, ao todo, 3.678 novos cadastros no levantamento anual do Sexlog, plataforma que reúne mais de 23 milhões de usuários. As preferências são declaradas no momento do onboarding e, como é possível selecionar múltiplos fetiches, os números indicam tendências de interesse, não escolhas exclusivas.

Logo atrás do DF, Goiânia contabiliza 3.451 novos cadastros e indicadores semelhantes: 1.764 marcações para orgias, 1.726 para cuckold e 1.568 para dupla penetração. “Essa concentração urbana é essencial para interpretar o recorte regional. Diferentemente do Sul, onde cidades médias sustentam intensidade proporcional elevada, no Centro-Oeste o comportamento está fortemente centralizado nas capitais”, aponta Mayumi.

Campo Grande (2.332 cadastros) e Cuiabá (1.705) repetem o mesmo padrão observado nas duas principais capitais: sexo anal na liderança, cuckold entre os destaques e presença relevante de dupla penetração. “A repetição desse padrão demonstra consistência regional. Não se trata de um fenômeno isolado nas capitais, mas de uma característica distribuída pelos estados”, pontua Mayumi.

No comparativo com o cenário nacional de 2025, o Centro-Oeste mantém alinhamento com o topo do ranking — sexo anal, orgia e cuckold — mas se destaca pelo peso das fantasias coletivas. “O brasileiro está mais confortável em assumir suas fantasias. E o Centro-Oeste mostra isso com clareza, intensidade, curiosidade e repertório”, conclui Mayumi.