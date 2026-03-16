UnB promove 2ª edição do Imagine com premiação do Festival Summaê

Correio Braziliense

Simpósio ocorrerá no auditório da Faculdade de Tecnologia (FT) na Universidade de Brasília, nos dias 19 e 20 de março - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Universidade de Brasília (UnB) recebe, nos dias 19 e 20 de março, a segunda edição do Simpósio de Educação Criativa e Tecnologias, conhecido como Imagine. O evento gratuito será realizado no auditório da Faculdade de Tecnologia (FT) e reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais interessados em discutir as novas formas de ensino, criatividade e inovação educacional.

O objetivo do simpósio é possibilitar reflexões e trocas de experiências sobre práticas educacionais criativas, com foco em temas como o design de soluções educativas, motivação e engajamento estudantil, uso de mídias no aprendizado e estratégias para enfrentar o bullying nas escolas.

Segundo a organização, o evento é voltado a acadêmicos e profissionais da educação que buscam inspiração para inovar em sala de aula ou desenvolver novas abordagens pedagógicas. A programação inclui palestras, atividades interativas e debates com especialistas de diferentes áreas.

Simpósio ocorrerá no auditório da Faculdade de Tecnologia (FT) na Universidade de Brasília, nos dias 19 e 20 de março (foto: Divulgação)

A abertura do simpósio contará com uma palestra interativa do professor Sérgio Freitas, que abordará o tema “Gamificando o improvável”. Outro destaque da programação é o talkshow conduzido pelos professores Ricardo Fragelli e Leonardo Eustáquio, que terá como convidado o professor emérito da universidade José Geraldo de Sousa Junior. Durante a atividade, um participante da plateia também poderá ser convidado a integrar a conversa.

"Esperamos que as atividades exclusivas idealizadas para o Imagine, tais como os Diálogos de Improviso e os Quadros Construídos, se consolidem como provocadores de criatividade em eventos acadêmicos. Além disso, almejamos um público cada vez maior, ampliando e fortalecendo o debate sobre inovação na Educação, em todos os níveis e modalidades", comenta Fragelli.

O simpósio reúne ainda um grupo de convidados, incluindo pesquisadores e professores como Thaís Fragelli, Virgínia Tiradentes, Symone Jardim, Gabriela Mietto, além de especialistas de áreas como psicologia, design, artes visuais e ensino de ciências.

Entre as atividades previstas estão os chamados “Diálogos de improviso”, debates espontâneos entre convidados, e o “Desafio dos Quadros Construídos”, em que participantes desenvolvem e apresentam soluções criativas a partir de temas propostos durante o evento.

Inscrições vão até esta segunda-feira (16/3) (foto: Divulgação)

No segundo dia de programação ocorre também a premiação do Festival do Summaê, iniciativa que avalia produções audiovisuais desenvolvidas por estudantes de diferentes regiões do país.

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As inscrições para o simpósio são gratuitas e podem ser feitas até esta segunda-feira (16) pelo sistema de eventos da universidade. A organização orienta que os interessados busquem pelo nome “Imagine” na plataforma de inscrições.

O evento acontece no auditório da Faculdade de Tecnologia da UnB e é aberto a todo o público.

Confira passo a passo de inscrição:

Faça login >> Inscrições abertas >> Pesquise por "Imagine" >> Clique em "Inscrever-se" >> Confirmar inscrição

Programação

Quinta-feira (19/3)

8h às 9h – Recepção dos participantes

9h às 9h30 – Abertura



9h30 às 10h30 – Palestra “Gamificando o improvável”

10h50 às 12h – Diálogo de improviso

10h50 às 12h – Diálogo de improviso 13h30 às 16h – Desafio dos Quadros Construídos

16h30 às 17h30 – Talkshow

17h30 às 18h – Encerramento do primeiro dia

Sexta-feira (20/3)