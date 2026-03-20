HUB oferece mais de 800 atendimentos em mutirão voltado às mulheres

Neste sábado (21/3), a partir das 8h30, o Hospital Universitário de Brasília (HUB) promove um mutirão com mais de 800 atendimentos voltados à saúde da mulher. Os atendimentos são para pacientes já regulados para o hospital, que aguardavam em filas do Sistema Único de Saúde (SUS) para serem atendidos seja por exames, cirurgias e consultas. A ação ocorre de forma simultânea em 45 hospitais universitários federais em todo o país e integra o programa Agora tem especialistas, do Ministério da Saúde.
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A ação faz parte do Dia E — Ebserh em ação, que tem como objetivo diminuir as filas do SUS. Serão oferecidos exames e consultas como preventivo, mamografia, tomografia e densitometria óssea. Também estão previstos procedimentos como inserção de Implanon, embolização uterina, cirurgias vasculares e retirada de pequenas lesões oncológicas.
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Além disso, haverá atendimentos em especialidades como coloproctologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, hematologia, oftalmologia e pneumologia. Segundo o gerente de Atenção à Saúde do HUB, Rodolfo Lira, a iniciativa ajuda a ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e a reduzir filas no SUS. “É uma forma de concentrar atendimentos e aproveitar melhor a estrutura do hospital, beneficiando diretamente as pacientes”, afirmou.
Novo espaço e atividade física
Durante o evento, também será inaugurado o Ponto de Encontro Comunitário (PEC) do HUB. A programação inclui uma aula especial de educação física com o grupo “Atitude em Movimento”, formado por pacientes e ex-pacientes da oncologia — todas mulheres.
A profissional de educação física Lidiane destaca que a prática de exercícios ajuda a prevenir doenças, melhora a qualidade de vida e contribui para o bem-estar. “No caso de mulheres com câncer, a atividade física pode reduzir o cansaço, melhorar o sono e ajudar no controle de efeitos colaterais do tratamento”, explica.
Participe
Evento: Dia E — Ebserh em Ação (mutirão de saúde da mulher)
Data: sábado, 21 de março
Horário: a partir das 8h30
Local: Hospital Universitário de Brasília (HUB)
Atendimentos: exames, consultas e procedimentos voltados à saúde da mulher
Participação: conforme agendamento prévio pelo SUS
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