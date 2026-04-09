PF define datas para proprietários de arma de fogo renovarem o certificado

Por Luiz Francisco*

A Polícia Federal (PF) publicou, nesta quinta-feira (9/4), a Instrução Normativa DG/PF nº 330, que define as datas para Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) renovarem o Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf). A medida foi necessária para evitar colapsos e atrasos no sistema de registros.

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Segundo a PF, mais de 1,5 milhão de certificados de arma de fogo são válidos até 21 de julho de 2026. Dessa forma, a ação estabelece um cronograma específico, escalonado ao longo de 12 meses, conforme o dia e o mês de nascimento do portador.

Vale ressaltar que os respectivos Crafs permanecerão regulares no Sistema Nacional de Armas de Fogo (Sinarm) para todos os fins de direito até a data limite para apresentação do pedido de renovação. A PF afirma que a ação garante a efetiva fiscalização dos requisitos legais e uma análise criteriosa dos pedidos.

A solicitação para renovação é realizada no portal gov.br. Confira o cronograma a seguir pelo dia e mês de aniversário do proprietário, com a data limite para a renovação:

1 a 31 de agosto — até 31 de agosto de 2026

1 a 30 de setembro — até 30 de setembro de 2026

1 a 31 de outubro — até 3 de novembro de 2026

1 a 30 de novembro — até 30 de novembro de 2026

1 a 31 de dezembro — até 4 de janeiro de 2027

1 a 31 de janeiro — até 1º de fevereiro de 2027

1 a 28 de fevereiro — até 1º de março de 2027

1 a 31 de março — até 31 de março de 2027

1 a 30 de abril — até 30 de abril de 2027

1 a 31 de maio — até 31 de maio de 2027

1 a 30 de junho — até 30 de junho de 2027

1 a 31 de julho — até 2 de agosto de 2027



