Rede D'Or tem 30 hospitais no ranking dos melhores do mundo em 2026

Trinta hospitais da rede D’Or aparecem no ranking World’s Best Hospitals 2026, da revista Newsweek, que lista os 250 melhores estabelecimentos no mundo. Com o feito, a Rede D’Or aparece como líder global em grupos hospitalares. Quem comemora o feito é Raul Sturari Jr, vice-presidente da rede e entrevistado do CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (9/4).
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Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, Sturari explicou os parâmetros de qualidade do levantamento. Para o ranking, é levada em consideração a qualidade de determinado tipo de tratamento, métricas de higiene, uso de tecnologia, produção científica e a proporção entre a quantidade de médicos e de pacientes.
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O vice-presidente destacou, ainda, que a reputação dos hospitais na comunidade médica foi medida pelo ranking. Durante o processo, diversos médicos foram entrevistados sobre os melhores hospitais da região — mas eles não poderiam indicar um local que possuía vínculo. “Talvez seja um dos principais parâmetros. Indica quais locais o próprio médico indicaria para tratamento”, disse Sturari.
Já nos aspectos tecnológicos, a Rede D’Or emprega a Inteligência Artificial (IA) para facilitar a carga de trabalho dos profissionais de saúde. De acordo com o vice-presidente, algumas consultas são gravadas, com o consentimento do paciente, e depois transcritas com o uso de IA, possibilitando a criação automática de relatórios médicos.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
Assista a entrevista completa abaixo:
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