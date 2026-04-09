Rede D'Or tem 30 hospitais no ranking dos melhores do mundo em 2026

09/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Raul Sturari Jr, vice presidente da Rede D'Or, é o entrevistado do CB.Saúde - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Trinta hospitais da rede D’Or aparecem no ranking World’s Best Hospitals 2026, da revista Newsweek, que lista os 250 melhores estabelecimentos no mundo. Com o feito, a Rede D’Or aparece como líder global em grupos hospitalares. Quem comemora o feito é Raul Sturari Jr, vice-presidente da rede e entrevistado do CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (9/4).

Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, Sturari explicou os parâmetros de qualidade do levantamento. Para o ranking, é levada em consideração a qualidade de determinado tipo de tratamento, métricas de higiene, uso de tecnologia, produção científica e a proporção entre a quantidade de médicos e de pacientes.

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O vice-presidente destacou, ainda, que a reputação dos hospitais na comunidade médica foi medida pelo ranking. Durante o processo, diversos médicos foram entrevistados sobre os melhores hospitais da região — mas eles não poderiam indicar um local que possuía vínculo. “Talvez seja um dos principais parâmetros. Indica quais locais o próprio médico indicaria para tratamento”, disse Sturari.

Já nos aspectos tecnológicos, a Rede D’Or emprega a Inteligência Artificial (IA) para facilitar a carga de trabalho dos profissionais de saúde. De acordo com o vice-presidente, algumas consultas são gravadas, com o consentimento do paciente, e depois transcritas com o uso de IA, possibilitando a criação automática de relatórios médicos.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Assista a entrevista completa abaixo: