Brasília precisa investir no setor produtivo, diz presidente da Fibra

Presidente da Fibra citou que o DF possui seis mil indústrias, sendo a maioria de pequeno porte - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Jorge Bittar, defendeu nesta terça-feira (14/4) que o DF precisa de mais investimento no setor produtivo, visando a geração de riqueza.



Para ele, embora haja grande foco nos concursos públicos e no funcionamento de órgãos federais e distritais, Brasília ainda precisa se desenvolver como um pólo de inovação, inclusive no setor da indústria, ainda desconhecido pela população.



“Ficamos muito aqui no viés do setor público, e tem faltado uma contribuição muito positiva para a população do Distrito Federal. Nós insistimos, obviamente, nessa tecla”, comentou Bittar durante a abertura do CB Debate: "Brasília, 66 anos – Uma cidade em constante transformação", realizado pelo Correio em homenagem ao aniversário da capital federal, celebrado no dia 21 de abril.

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“Eu compreendo o discurso que me antecedeu, da mobilidade social que o concurso público traz para a cidade, mas nós fomos muito retidos ao concurso público, e esquecemos de cuidar da cidade como uma geradora de riqueza, não como uma absorvedora de recursos somente”, acrescentou.



O presidente da Fibra citou que o DF possui seis mil indústrias, sendo a maioria de pequeno porte, que geram 130 mil empregos. Porém, grande parte dos moradores desconhece esse setor produtivo. Bittar defendeu ainda que não há sociedade desenvolvida no mundo sem uma indústria forte.



“Cada R$ 1 investido em indústria, volta R$ 2,64 para a sociedade. Isso é quase 50%, 60% maior do que a média do que os outros setores devolvem para a sociedade”, afirmou.



Bittar argumentou ainda que Brasília precisa diminuir a dependência do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e investir na própria geração de riqueza.



“Nós nos acostumamos, me perdoem aqueles que pensam diferente, com a mesada do governo federal. E filho com mesada, vocês sabem, só passa a produzir na hora que sai para fora de casa”, brincou

Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.



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