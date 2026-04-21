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MARATONA BRASÍLIA

Quarto dia da Maratona de Brasília reúne centenas de competidores na Esplanada

Diversidade marca as corridas deste ano. Aposentado Manuel Torres começou a participar após convite de amigo e não parou mais

Manuel Torres transformou convite de amigo em rotina - (crédito: Vanilson Oliveira/C.D/D.A Press)
Manuel Torres transformou convite de amigo em rotina - (crédito: Vanilson Oliveira/C.D/D.A Press)

Aos 67 anos, o aposentado Manuel Torres se prepara para encarar os 10 km no quarto dia da Maratona Brasília 2026, na Esplanada dos Ministérios. Morador de Sobradinho, ele chega à prova carregando uma história de disciplina construída ao longo de 15 anos nas corridas de rua.

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O início no esporte veio de forma despretensiosa, a convite de um amigo. O que parecia algo pontual rapidamente se transformou em hábito. “Comecei sem compromisso, mas acabei gostando e nunca mais parei”, conta. Desde então, a corrida passou a fazer parte da rotina.

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Mesmo com anos de experiência, Manuel segue se desafiando. A prova mais recente foi em Minas Gerais, onde percorreu 12 km, e agora ele mira mais uma participação consistente em Brasília, mantendo o foco em completar o percurso com regularidade, mas na esperança de chegar a primeiro lugar.

“O objetivo é sempre me superar e chegar em primeiro lugar. Não existe barreiras. A idade não é uma barreira”, disse.

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!", a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio
Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.

  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026.
    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos
    A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino
    Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 21/04/2026 08:14
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