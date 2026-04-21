Quarto dia da Maratona de Brasília reúne centenas de competidores na Esplanada

Aos 67 anos, o aposentado Manuel Torres se prepara para encarar os 10 km no quarto dia da Maratona Brasília 2026, na Esplanada dos Ministérios. Morador de Sobradinho, ele chega à prova carregando uma história de disciplina construída ao longo de 15 anos nas corridas de rua.
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O início no esporte veio de forma despretensiosa, a convite de um amigo. O que parecia algo pontual rapidamente se transformou em hábito. “Comecei sem compromisso, mas acabei gostando e nunca mais parei”, conta. Desde então, a corrida passou a fazer parte da rotina.
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Mesmo com anos de experiência, Manuel segue se desafiando. A prova mais recente foi em Minas Gerais, onde percorreu 12 km, e agora ele mira mais uma participação consistente em Brasília, mantendo o foco em completar o percurso com regularidade, mas na esperança de chegar a primeiro lugar.
“O objetivo é sempre me superar e chegar em primeiro lugar. Não existe barreiras. A idade não é uma barreira”, disse.
Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!", a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio
Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.
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