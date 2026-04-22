Oscarito apresenta nova fase para elevar experiência gastronômica

o Oscarito se reposiciona como um dos principais destinos de lazer da cidade, unindo esporte, gastronomia, bem-estar e entretenimento em um só lugar e agora em outro nível. - (crédito: Divulgação/Oscarito)

Unindo esporte, gastronomia e bem-estar, o Oscarito apresentou novos ambientes e melhorias estruturais para elevar a experiência de lazer e entretenimento. O espaço está localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e se posiciona como um dos principais destinos de diversão em Brasília.

Entre as novidades, o complexo conta com uma área de recuperação física (recovery) que está equipada com sauna, banheira de gelo e outros serviços tradicionais em espaços esportivos e de bem-estar.

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Outra mudança estrutural é o rooftop, um espaço preparado para receber pequenos festivais, com telões e experiências gastronômicas. Essa área já inclui programações como a transmissão dos jogos da Copa do Mundo e alguns projetos autorais, como O Oscarito ao Luar. O local está com a inauguração prevista para o fim deste mês.

Há outras melhorias que incluem a reformulação da área conhecida como a Praia, que agora conta com paisagismo, novos vestiários e mais um bar. Os banheiros foram reformados, com a proposta de mais conforto. O campo estético também passou por mudanças. O palco da balada referencia os ícones arquitetônicos de Brasília, como o Palácio do Planalto e a Ponte das Garças, com o objetivo de valorizar a identidade candanga.

Nas quintas e sextas, o espaço funciona das 19h às 2h; no sábado, das 8h45 às 2h; e no domingo, das 8h45 à 0h. A programação de esportes é exclusiva nos finais de semana, sendo necessário marcar um horário através do Instagram: @oscaritobrasilia; ou pelo telefone (61) 99000-6959.