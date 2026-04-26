Veículo tomba em frente ao Terraço Shopping e motorista fica ferido

Motorista precisou ser levado para um hospital da região - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um carro tombou, no início da manhã deste domingo (26/4), em frente ao Terraço Shopping, na região do Cruzeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu por volta das 6h16. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o motorista caído na via.

O condutor apresentava diversas escoriações pelo corpo e, após receber os primeiros socorros, conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar, foi transportado consciente, orientado e com quadro de saúde estável para uma unidade hospitalar de referência.

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Para garantir a segurança dos usuários da via e permitir o trabalho das equipes de resgate, o trecho da via foi parcialmente interditado. Além do atendimento à vítima, os militares realizaram o gerenciamento de riscos e o balizamento da pista para evitar novos acidentes e assegurar a estabilidade do veículo tombado.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. A cena ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que cuidará da preservação do local