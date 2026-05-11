Projeto qualifica jovens e abre portas no DF

Entre simulações de entrevistas e aulas de cidadania, jovens descobrem que podem ir além na escola e no mercado de trabalho - (crédito: Divulgação/Casa Azul Felipe Augusto)

Entre salas de aula, simulações de entrevistas e atividades de cidadania, mais de 300 adolescentes em situação de vulnerabilidade social encontraram, nos últimos meses, uma oportunidade de enxergar novos caminhos para o futuro. O Projeto Novo Caminhar, Novas Oportunidades, realizado em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) e executado pela Assistência Social Casa Azul, concluiu mais uma etapa com resultados que vão além da qualificação profissional: a iniciativa abriu portas para o primeiro emprego e fortaleceu a autoestima de jovens do Distrito Federal.

Ao longo de 2025 e início de 2026, o projeto atendeu 307 adolescentes, com idades entre 14 e 18 anos incompletos, distribuídos em cinco turmas. A proposta foi preparar os participantes para o mercado de trabalho enquanto também promovia o acesso à informação, à cidadania e à garantia de direitos.

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Durante a formação, os jovens participaram de atividades teóricas e práticas voltadas ao desenvolvimento pessoal, social e profissional. Entre os conteúdos trabalhados estiveram linguagem e comunicação, direitos e deveres, cidadania, inclusão digital por meio da Plataforma Trabalhador 4.0 e preparação para processos seletivos, com simulações de entrevistas de emprego. Passeios culturais também fizeram parte da programação, ampliando o repertório social e cultural dos adolescentes.

Capacitação

Segundo Josselma Viana, coordenadora do Programa de Aprendizagem Profissional da Casa Azul Felipe Augusto, a iniciativa surgiu da necessidade de preparar adolescentes em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho ainda antes do ingresso formal como aprendizes. Ela explica que a instituição atua há mais de três décadas no acolhimento de jovens e, há cerca de 20 anos, trabalha diretamente com programas de aprendizagem profissional. "Sempre quisemos capacitar nossos adolescentes para o mundo do trabalho. Como já encaminhávamos jovens para parceiros que precisavam de aprendizes, pensamos em fazer um trabalho de pré-aprendizagem".

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De acordo com a coordenadora, a proposta foi estruturada para oferecer acolhimento e orientação aos adolescentes durante o contraturno escolar. "Queríamos que os jovens tivessem camiseta do projeto, lanche e se sentissem acolhidos. A ideia era que eles estivessem protegidos no contraturno da escola, durante dois meses de preparação para o mundo do trabalho", destaca. O projeto foi encaminhado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), que aprovou a parceria.

Para a coordenadora, investir em programas de aprendizagem e qualificação profissional também contribui diretamente para a redução da violência e para a permanência dos jovens na escola. "Quando você trabalha com esses adolescentes e acompanha o crescimento deles, eles entendem melhor a vida, permanecem na escola e passam a enxergar outras possibilidades para o futuro. Precisamos de mais parceiros que acreditem nessa causa, tanto do poder público quanto da iniciativa privada", defende.

Novas perspectivas

Para muitos participantes, a experiência representou o primeiro contato com discussões sobre carreira, autonomia financeira e perspectivas profissionais. As atividades buscaram não apenas ensinar conteúdos técnicos, mas também fortalecer a confiança dos adolescentes diante dos desafios do mercado de trabalho.

Os resultados já começam a aparecer. Até o momento, 84 adolescentes foram encaminhados para a primeira experiência profissional. O número simboliza mais do que vagas preenchidas: representa a possibilidade de transformação social para jovens e famílias que convivem diariamente com dificuldades econômicas e falta de oportunidades.

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Para Iracema Moreira, coordenadora da Assistência Social Casa Azul, a iniciativa oferece novas perspectivas de vida para adolescentes em situação de vulnerabilidade social. "Mais do que preparar adolescentes para o primeiro emprego, o Projeto Novo Caminhar, Novas Oportunidades busca fortalecer autonomia, autoestima e perspectivas reais de futuro. Cada jovem inserido no mercado de trabalho representa uma oportunidade de transformação social", afirma.

A coordenadora também destaca a importância do apoio da iniciativa privada para ampliar o alcance do programa. "Esperamos que cada vez mais empresas se sensibilizem e se tornem parceiras dessa missão, abrindo portas para que outros adolescentes também possam sonhar, crescer e construir novas trajetórias", completa.