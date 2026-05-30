Experiência e reconhecimento marcam posse de Gilda Seixas no TRE-DF

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal ganhou um novo reforço em sua composição. A desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas assumiu, na quinta-feira (28/5), o cargo de membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), em cerimônia que reuniu magistrados e autoridades do sistema de Justiça.

O ato foi conduzido pelo presidente do TRE-DF, desembargador Angelo Passareli. Representando a presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), desembargadora Maria do Carmo Cardoso, o vice-presidente da Corte, desembargador federal César Jatahy, acompanhou a solenidade ao lado de outras autoridades, entre elas o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador João Egmont, e o desembargador federal Néviton Guedes.

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A posse simboliza mais um capítulo na trajetória da magistrada, que acumula décadas de atuação na Justiça Federal e recentemente exerceu a Vice-Presidência do TRF1. Durante a cerimônia, ela formalizou o compromisso com a função ao assinar o termo de posse, passando a integrar oficialmente a Corte Eleitoral do Distrito Federal como membro substituta.

Além da nova função, a ocasião foi marcada por uma homenagem. Gilda Sigmaringa Seixas recebeu a Medalha do Mérito Eleitoral do Distrito Federal no grau Comendador, uma das mais altas distinções concedidas pelo TRE-DF. A comenda é destinada a personalidades e instituições que contribuem de forma significativa para o fortalecimento da Justiça Eleitoral e dos princípios democráticos.

Criada há mais de duas décadas, a honraria busca reconhecer trajetórias que deixaram marcas positivas no sistema de Justiça e na consolidação da democracia. A entrega da medalha à desembargadora reforça o reconhecimento de sua atuação ao longo dos anos na magistratura federal.

Ao prestar homenagem à colega, o vice-presidente do TRF1, César Jatahy, destacou a relevância de sua contribuição para o Judiciário. Segundo ele, a magistrada construiu uma carreira marcada pelo compromisso com o aprimoramento da prestação jurisdicional e pelo fortalecimento institucional da Justiça Federal na Primeira Região.

Jatahy também ressaltou a experiência de Gilda na gestão administrativa dos tribunais, especialmente durante o período em que ocupou a Vice-Presidência do TRF1, função exercida no biênio 2024-2026. Para o magistrado, sua atuação combina conhecimento jurídico e capacidade de liderança, características que devem contribuir para os trabalhos da Justiça Eleitoral do Distrito Federal.