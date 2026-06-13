Primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo movimenta comércio informal

Luana Nogueira - Especial para o Correio
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Amarelo, verde e azul foram as cores que estamparam as ruas do Distrito Federal neste sábado (13/6). O motivo você já sabe: o Brasil estreia hoje na Copa do Mundo, num jogo contra a seleção do Marrocos. Brasília está a todo vapor, e sabe quem ganha com essa movimentação toda? Os comerciantes. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio, 85% dos lojistas brasilienses estão otimistas para as vendas durante a Copa do Mundo.
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No comércio informal, não é diferente, antes mesmo de começar o Mundial os vendedores já notaram um aumento nas vendas. Alessando da Silva, de 32 anos, é um dos comerciantes que está aproveitando a competição para vender camisetas. Só hoje entre as 14h30 e as 17h30 o vendedor já conseguiu vender R$ 4 mil em camisetas da seleção brasileira, no melhor dos seus dias já chegou a ganhar R$ 15 mil em um de seus pontos.
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“Já tem duas semanas que estamos vendendo muitas camisetas. As pessoas estão animadas e acabam comprando muito. Se o Brasil continuar ganhando, então, a espectativa é que comprem mais”, afirmou o vendedor.
As vendas acontecem debaixo de sol ou chuva. A queda da temperatura nos ultimos dias não afetou as vendas. As camisas custam entre R$ 80 e R$ 220. As cores são diversificadas: amarelo, verde, azul, vermelho e até preto.
Apesar da variedade, e do aumento nas compras, os consumidores estão achando o preço das camisetas e acessórios salgados. É o caso de Jeisa Barbosa de 61 anos, que escolheu não comprar camiseta e aproveitou para usar a que comprou 11 anos atrás.
No entanto, isso não impediu que ela comemore a Copa do melhor jeito. “Estou muito animada, já está tudo preparado para eu assistir o primeiro jogo. Vou reunir a familia inteira e fazer um churrasco. Tenho certeza de que, este ano, o hexa vem”, contou animada.
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