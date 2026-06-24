Gol de placa nas vendas: bares e restaurantes comemoram faturamento

Luana Nogueira - Especial para o Correio

A Copa do Mundo tem movimentado os bares do Distrito Federal e aumentado o faturamento desses estabelecimentos nos dias de jogos da Seleção Brasileira. De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), Jael Silva, o setor espera um crescimento de 15% a 20% do faturamento durante a Copa do Mundo. Para ele, o aumento de faturamento está diretamente ligado às vitórias do Brasil na competição.

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“É fundamental que o Brasil continue ganhando para que seja um mês muito bom de faturamento para os empresários. Se o Brasil ganhar, os torcedores ficam mais animados para assistir aos jogos. Se o Brasil perde, no jogo seguinte volume de clientes diminui muito”, explicou.

A pizzaria Sesconetto, com unidades na Asa Sul e em Vicente Pires, apostou em uma série de ações para atrair clientes durante os jogos da Copa. As unidades receberam decoração temática, telões e promoções voltadas para torcedores. "Os uniformes dos garçons estão personalizados com as cores verde e amarela. Inclusive, lançamos uma promoção: a cada primeiro gol do Brasil, oferecemos uma rodada de chope aos clientes", afirmou João Sesconetto, proprietário do local.

Também houve alterações no cardápio para a Copa do Mundo, como aumento de estoque de cerveja e criação de petiscos rápidos. "Montamos um combo de cerveja e drinks, porque sabíamos que, durante a Copa, a tendência das pessoas é procurar mais os bares. Por isso, nos organizamos com toda essa estrutura. Além das nossas pizzas artesanais, que podem ser comidas com as mãos de forma descontraída enquanto os clientes assistem aos jogos".

Na opinião do empresário, há diferenças entre o público que prefere assistir ao Mundial em bares ou em restaurantes. "Os bares costumam receber um público mais festivo, enquanto pizzarias e restaurantes costumam atrair famílias e grupos que procuram uma experiência mais tranquila. Nosso foco são famílias que querem comer uma pizza artesanal de qualidade e também aproveitar cervejas, chopes e drinks", detalhou.

Artur Cezar, proprietário do bar Pôr do do Sol, na 408 da Asa Norte, registrou um aumento de 30% no faturamento nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Ele acredita que a razão de os bares e restaurantes serem tão atraentes para torcedores de futebol é a paixão de torcer junto a outras pessoas.

“O brasileiro gosta de futebol e gosta de torcer pelo Brasil. Quando a Seleção vence, o clima muda. As pessoas ficam mais animadas, permanecem mais tempo nos bares e continuam comemorando após a partida. Se a seleção continuar avançando na Copa, a tendência é que o movimento aumente ainda mais”, afirma.

Além disso, ele acredita que a comodidade é outro ponto decisivo. “As pessoas querem se divertir sem se preocupar com a bagunça de casa, a cozinha ou a preparação dos petiscos. Muitas vezes, assistir ao jogo em um bar é mais prático e até mais barato do que organizar tudo em casa.”

Oportunidade

O bar Abençoado, localizado na 207 da Asa Norte, por exemplo, durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo, atinge sua capacidade máxima de clientes cerca de duas horas antes de a partida começar. “O brasileiro gosta muito de futebol. Durante a Copa, especialmente, todo mundo fica mais patriota. É um evento que mobiliza as pessoas e faz com que elas procurem lugares para torcer juntas”, explica um dos sócios do bar, Bruno Rachelle.

Ele acredita que depois da vitória da seleção brasileira no jogo contra o Haiti a expectativa para o próximo jogo aumentou, mas o contrário também pode acontecer. “Na sexta-feira, depois que o Brasil ganhou, depois do jogo, conseguimos manter o público por bastante tempo dentro da casa. As pessoas continuaram comemorando e consumindo. Já no primeiro jogo, quando houve empate, o clima foi diferente. O pós-jogo foi mais curto, as pessoas foram embora mais cedo.”

Para atrair os torcedores, foram criadas promoções pontuais relacionadas aos países que estão jogando. Grandes seleções como Brasil, Alemanha, México, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Japão e Holanda possuem drinks especiais. “Trabalhamos com dose dupla de alguns drinks e promoções específicas durante os jogos do Brasil. Quando uma seleção entra em campo, procuramos fazer drinks temáticos inspirados naquele país. Isso acaba gerando um interesse maior e cria uma experiência diferente para o cliente. Além da tradição, nós criamos experiências relacionadas aos jogos.”

O empresário conta que não foi necessário fazer grandes mudanças por conta da Copa pois o bar já costuma lotar em grandes partidas e já tinha uma estrutura para a transmissão dos jogos.“ Para nós, a diferença não é tão grande porque já somos um bar tradicional de futebol, então não precisamos fazer grandes mudanças para atrair as pessoas. Agora, para estabelecimentos que normalmente não têm esse perfil, a Copa representa uma oportunidade muito maior para atrair clientes”, afirmou Rachelle.

Cassio Aguiar, diretor de marketing do Caju Limão, que tem unidades na Asa Norte e no Sudoeste, destaca que o aumento no movimento gera reflexos positivos na economia. "Para atender melhor os clientes, reforçamos nossas equipes com contratações temporárias. É um período que beneficia tanto as empresas quanto os profissionais envolvidos nessa operação”, finalizou.

Torcida no Bar Caju e Limão (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Investimentos

No Distrito Federal, centenas de bares estão competindo pela atenção dos torcedores. Jael Silva afirma que o segredo para que o estabelecimento tenha destaque e seja o escolhido para assistir a seleção brasileira é o investimento em televisões e aparatos de sons para melhorar a qualidade da transmissão dos jogos.

Além disso, ter promoções ou pratos e bebidas temáticas faz toda a diferença. “Outro atrativo é oferecer algum benefício pro cliente. Então por exemplo fazer um Happy Hour especialmente na hora do jogo, vender bebidas pela metade do preço, preparar petiscos mais elaborados e chamativos”, explica o presidente do Sindhobar. “Os bares que mais investem são aqueles que mais têm retorno financeiro”, acrescentou.

O presidente do Sindhobar ressalta que datas como Copa do Mundo, carnaval, festas temáticas e grandes eventos são ocasiões importantes para movimentar a economia e devem ser vistas como oportunidades.“Sempre que tem jogos de campeonatos importantes ou outros eventos, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, o faturamento dos bares aumenta. Muitas dessas datas especiais foram criadas exatamente para incentivar o comércio”, assinala.