Agências do trabalhador oferecem 610 vagas nesta terça-feira (23/6)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 610 vagas de emprego nesta terça-feira (23/6). As oportunidades são voltadas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, e oferecem salários de até R$ 3 mil.
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A maior remuneração é destinada ao cargo de mecânico, em Ceilândia Norte, onde há uma vaga disponível. Entre as funções com mais oportunidades estão repositor de mercadorias, com 110 vagas, e operador de caixa, com 100 postos abertos. Os salários para essas funções chegam a R$ 1,9 mil, além de benefícios.
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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF.
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